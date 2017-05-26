Сердар Таски: надеюсь, чемпионская тенденция продолжится

Защитник "Спартака" Сердар Таски хотел бы продолжить выигрывать чемпионские титулы. Ранее немецкий футболист становился чемпионом Германии в составе "Штутгарта" и "Баварии"."Успешный сезон завершен. Это мой третий титул в третьем клубе! После "Штутгарта" и "Баварии" теперь я стал чемпионом России со "Спартаком"! Надеюсь, тенденция продолжится", - написал Таски в Инстаграме.