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Сердар Таски: надеюсь, чемпионская тенденция продолжится

Защитник "Спартака" Сердар Таски хотел бы продолжить выигрывать чемпионские титулы. Ранее немецкий футболист становился чемпионом Германии в составе "Штутгарта" и "Баварии".

"Успешный сезон завершен. Это мой третий титул в третьем клубе! После "Штутгарта" и "Баварии" теперь я стал чемпионом России со "Спартаком"! Надеюсь, тенденция продолжится", - написал Таски в Инстаграме.
Теги: Таски
Сегодня, 11:48
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