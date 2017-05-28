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"Арсенал" обыграл "Енисей" и сохранил прописку в Премьер-лиге

В ответном стыковом матче за право остаться в Премьер-лиге "Арсенал" в Туле с минимальным счетом переиграл "Енисей".

Чемпионат России

Переходные матчи

"Арсенал" - "Енисей" 1:0

Голы: Шевченко, 32

"Арсенал": Габулов – Комбаров, Григалава, Беляев, Денисов, Александров – Боурчану, Горбатенко – Думбья, Максимов, (Шевченко, 10), (Берхамов, 90), – Расич, (Власов, 80).

"Енисей": Опарин – Чичерин, Васильев, Чернов, Кичин – Иванов, (Козлов, 68), Ланин – Алиев, Семакин, Камеш, (Саркисов, 57), – Самодин, (Малоян, 82).

Предупреждения: Думбия, 68, Власов, 83, Шевченко, 85, Комбаров, 86, Козлов, 87
Теги: Арсенал Тула Енисей
Сегодня, 19:56
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13
(2)
№13 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:15) #
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online

Цитата: Quincy
Конечно болел за Енисей

Нет у Тихонова игроков для ПЛ, и денег на покупку не было. Нечего ему с таким составом в ПЛ делать.
Регистрация: 22.09.2009
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:12) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
чимпиёны так радуются +6-ти, что сразу чувствуется тухляк


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№11 Написал: american boy (Сегодня, 20:08) #
  • -1
  •  (7)
online

У "фарм колхоза"(с) в 4 играх против спартака - 2 победы, вот вам и 6 очков, лолки))) ЗЫ Тула проконский город
Регистрация: 15.09.2016
№10 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:05) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Елене, +6 очков в следующем сезоне!


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№9 Написал: Realist2000 (Сегодня, 20:04) #
  • +6
  •  (6)
online

Давно пора отменить правило преимущества выездного гола.
Регистрация: 20.03.2017
№8 Написал: AnK. (Сегодня, 20:03) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Что "Арсенал",что "Енисей"-зачем эти команды в Премьер-лиге?
Регистрация: 1.02.2017
№7 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:03) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Фарм-колхоз спартака остался, поднимать наш футбол.

А как теперь ваш питерский колхоз без газового дерби? worried
Регистрация: 13.05.2017
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:02) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какие +6???
У Спартака с Арсеналом всегда пополам.
Это при том, что каждый год твердят, что у Спартака гарантированные 6 очков.
Матчасть...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:02) #
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Фарм-колхоз спартака остался, поднимать наш футбол.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 20:02) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
конечно болел за Енисей,но гарантированные +6 очков со слов бомжекоников для Спартака тоже на дороге не валяются)
Регистрация: 2.09.2016
№3 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (2)
online

А мне не верили что Арсенал останется)
Регистрация: 2.03.2017
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:58) #
  • +1
  •  (3)
online

Ну что, Спартак можно поздравить? Если верить професиоАналам данного сайта, в кармане Великих гарантированные +6.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 19:57) #
  • -1
  •  (9)

Поздравляю "Шпартак" у них точно в сезоне 17-18 будет 6 очков.
Регистрация: 5.02.2017
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