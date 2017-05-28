"Арсенал" обыграл "Енисей" и сохранил прописку в Премьер-лиге

В ответном стыковом матче за право остаться в Премьер-лиге "Арсенал" в Туле с минимальным счетом переиграл "Енисей".Чемпионат РоссииПереходные матчиШевченко, 32"Арсенал": Габулов – Комбаров, Григалава, Беляев, Денисов, Александров – Боурчану, Горбатенко – Думбья, Максимов, (Шевченко, 10), (Берхамов, 90), – Расич, (Власов, 80)."Енисей": Опарин – Чичерин, Васильев, Чернов, Кичин – Иванов, (Козлов, 68), Ланин – Алиев, Семакин, Камеш, (Саркисов, 57), – Самодин, (Малоян, 82).Предупреждения: Думбия, 68, Власов, 83, Шевченко, 85, Комбаров, 86, Козлов, 87