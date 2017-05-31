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Нуну Эшпириту Санту возглавил "Вулверхэмптон"

"Вулверхэмптон" заключил контракт с португальским специалистом Нуну Эшпириту Санту, сообщает официальный сайт английского.

Бывший наставник "Порту" будет официально представлен общественности 1 июня. Напомним, что "волки" чуть не вылетели из Чемпионшипа по итогам минувшего сезона.
Теги: Санту Вулверхэмптон
Сегодня, 18:33
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