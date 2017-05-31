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Петар Шкулетич перешел в турецкий клуб "Генчлербирлиги"

"Генчлербирлиги" подписал нападающего Петара Шкулетича, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Напомним, что последним клубом этого форварда был московский "Локомотив", который досрочно расторг с ним контракт 12 мая.
Теги: Шкулетич
Сегодня, 21:07
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2
(0)
№2 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 21:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи Петар.


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
хорошим клубам - хорошие футболисты
генчлербирлигам - шкулетичи
Регистрация: 16.03.2010
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