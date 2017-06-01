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Петар Шкулетич подписал контракт с "Генчлербирлиги"

Бывший нападающий "Локомотива" Петар Шкулетич продолжит карьеру в турецком "Генчлербирлиги", передает пресс-служба клуба.

Напомним, 26-летний сербский форвард ушел от железнодорожников на правах свободного агента.

Теги: Шкулетич
Сегодня, 10:56
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