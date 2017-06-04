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Зинедин Зидан: я останусь в "Реале" на следующий сезон

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что продолжит возглавлять команду в будущем сезоне.

"Я очень рад, о большем мы не могли и мечтать, мы играли против великолепной команды, шансы на победу были равны. Во второй половине встречи мы стали оказывать давление на соперника, прибавили с точки зрения "физики". Ключом к успеху стало то, что все игроки "Реала" чувствуют себя по-настоящему полезными, взаимопонимание было просто на фантастическом уровне. Я люблю футбол и могу сказать, что мне очень повезло возглавлять эту команду. Не буду утверждать, что останусь в "Реале" на всю жизнь, но у меня еще год контракта и я продолжу работать с командой в следующем сезоне. Я люблю клуб всем сердцем, в следующем году нам будет еще сложнее, придется приложить еще больше усилий, чтобы повторить успех", - цитирует Зидана AFP.
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 11:14
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(0)
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 12:22) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зидан конечно велик,но с таким составом Реала и Каррера бы лигу чемпионов взял бы


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 11:40) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
"Я останусь" или "я продолжу" - вроде есть разница? Но кому-то - на три буквы... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 11:17) #
  • -1
  •  (3)

Блин, да он и на поле бы ещё дал гари! В отличной форме находиться!
Регистрация: 1.06.2017
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