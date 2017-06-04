Зинедин Зидан: я останусь в "Реале" на следующий сезон

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что продолжит возглавлять команду в будущем сезоне."Я очень рад, о большем мы не могли и мечтать, мы играли против великолепной команды, шансы на победу были равны. Во второй половине встречи мы стали оказывать давление на соперника, прибавили с точки зрения "физики". Ключом к успеху стало то, что все игроки "Реала" чувствуют себя по-настоящему полезными, взаимопонимание было просто на фантастическом уровне. Я люблю футбол и могу сказать, что мне очень повезло возглавлять эту команду. Не буду утверждать, что останусь в "Реале" на всю жизнь, но у меня еще год контракта и я продолжу работать с командой в следующем сезоне. Я люблю клуб всем сердцем, в следующем году нам будет еще сложнее, придется приложить еще больше усилий, чтобы повторить успех", - цитирует Зидана AFP.