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Александр Ерохин: качество нашего футбола, надеюсь, будет улучшаться

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал товарищескую игру с Венгрией (3:0).

"Мы довольны, что смогли победить. Болельщики, надеюсь, порадовались. Трудная игра была, мы после сбора и давно уже не играли в чемпионате. Но были в матче для нас и позитивные моменты.

Качество нашего футбола, надеюсь, будет улучшаться. Было важно сыграть всухую, почувствовать уверенность. И этот матч на ноль в этом, безусловно, поможет с психологической точки зрения.

Что касается Чили, то это сильная команда в своем регионе. Увидим, как будет складываться игра", – цитирует Ерохина официальный сайт РФС.
Теги: Ерохин Сборная России
Сегодня, 09:23
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