Магомед Даудов показал логотип "Ахмата"

Президент "Терека" Магомед Даудов продемонстрировал новый логотип клуба, который теперь называется "Ахмат"."В наших жилах течёт чистая чеченская кровь наших отцов! И в наших сердцах, имя АХМАТ!!! АЛЛАХ1У-АКБАР", — написал Даудов в инстаграме.