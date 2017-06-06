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Магомед Даудов показал логотип "Ахмата"
Президент "Терека" Магомед Даудов продемонстрировал новый логотип клуба, который теперь называется "Ахмат".
"В наших жилах течёт чистая чеченская кровь наших отцов! И в наших сердцах, имя АХМАТ!!! АЛЛАХ1У-АКБАР", — написал Даудов в инстаграме.
"В наших жилах течёт чистая чеченская кровь наших отцов! И в наших сердцах, имя АХМАТ!!! АЛЛАХ1У-АКБАР", — написал Даудов в инстаграме.
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