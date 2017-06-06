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Магомед Даудов показал логотип "Ахмата"

Президент "Терека" Магомед Даудов продемонстрировал новый логотип клуба, который теперь называется "Ахмат".

"В наших жилах течёт чистая чеченская кровь наших отцов! И в наших сердцах, имя АХМАТ!!! АЛЛАХ1У-АКБАР", — написал Даудов в инстаграме.

Магомед Даудов показал логотип "Ахмата"
Теги: Терек
Сегодня, 22:05
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7
(6)
№7 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 22:45) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
А дублёров назавите Рамзан


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№6 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 22:36) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Почему мяч не бородатый?
По бокам калаши еще можно было влепить.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№5 Написал: vlees1 (Сегодня, 22:27) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
confounded
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 22:19) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Кононову пора сваливать- контракт подписывал с "Тереком",а тренировать придется ахмат мало того что на цепи так еще и под дулами автоматов.Вот уж попал так попал. laughing
Регистрация: 20.02.2013
№3 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:18) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: american boy
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не воевало


чистая чеченская кровь


Совершенно безвинно, да. В то время, когда всю страну приучают к "российской" нации.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№2 Написал: american boy (Сегодня, 22:15) #
  • +4
  •  (6)
online

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не воевало
Регистрация: 15.09.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
21 век и Культ личности?

Не, не слышали ..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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