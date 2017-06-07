Рамзан Кадыров: "Ахмат" обязан играть в сто раз лучше

Почетный президент "Терека" и глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о переименовании грозненского клуба в "Ахмат"."Перед тем, как вынести свой вердикт, Совет директоров провел целый ряд встреч и обсуждений. Почти шестьдесят лет Клуб именовался "Тереком", до этого носил имена "Динамо" и "Нефтяник". За 70 лет были взлёты и неудачи, трагические годы и период триумфального взлёта.В 1994 году нашей команде запретили играть в чемпионате России. Фактически она перестала существовать. В самый тяжёлый период в истории Чечни и чеченского народа первый президент ЧР, герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, преодолевая огромные трудности, воссоздал футбольный клуб.Клуб, носящий имя великого Ахмата-Хаджи – человека-легенды, человека, спасшего наш народ и Россию от международного терроризма, человека, отдавшего свою жизнь ради спасения миллионов чужих жизней, обязан играть в сто раз лучше, чем в предыдущие годы! Долг каждого из нас – создать для игроков и тренерского штаба достойные условия!", - написал Кадыров в Инстаграме.