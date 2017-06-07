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Источник: Вандерсон провел переговоры с "Динамо"

Экс-форвард "Краснодара" Вандерсон в среду провел переговоры с руководством московского "Динамо", сообщил "Р-Спорт" источник, близкий к ситуации.

Сообщается, что главный селекционер "бело-голубых" Геннадий Голубин и Вандерсон в районе 15:00 мск вышли из здания общества "Динамо", сели в командный автомобиль и отправились в район базы в Новогорске, где у столичного клуба позднее в среду запланированы открытые мероприятия.
Теги: Вандерсон Динамо
Сегодня, 15:34
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№3 Написал: safonas (Сегодня, 16:57) #
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online

хороший игрок, еще пару тройку лет точно на уровне отыграет, однозначно для Динамо усиление


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:01) #
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  •  (4)
online

Если с Вандерсоном получится у "Динамо", то это будет для них хорошее приобретение.
Конечно при условии, что Вандерсон перейдёт не просто "бабло на старость" поиметь.
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 16:01) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Ну, что ж, удачи Ване !! Хороший футболист!! В Динамо лишним не будет .
Манера игры у него, пожалуй, слишком "интеллигентная" для нашего чемпа. У нас ценят напористых, силовых напов. А Ваня тихий, техничный и зависимый от игры партнёров. Но, умения разобраться "на пятачке" у него не отнять!!...
Ну, даст Бог, у него в Динамо всё сложится!! В любом случае спасибо ему за игру в Краснодаре!! Один из любимых игроков среди болельщиков, наряду с Жозиком !!
Ещё раз - удачи, Ваня!!!


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009
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