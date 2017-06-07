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Сборная Германии назвала окончательный состав на Кубок конфедераций
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв определился с окончательной заявкой на Кубок конфедераций–2017, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России. В заявку попали 22 игрока. Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Зане, который входил в предварительный состав, в России не сыграет.
Вратари: Берндт Лено ("Байер"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Кевин Трапп (ПСЖ).
Защитники: Маттиас Гинтер ("Боруссия" Д), Йонас Хектор ("Кёльн"), Бенджамин Хенрихс ("Байер"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Рома"), Никлас Зюле ("Хоффенхайм").
Полузащитники: Эмре Джан ("Ливерпуль"), Керем Демирбай ("Хоффенхайм"), Диего Демме ("РБ Лейпциг"), Юлиан Дракслер (ПСЖ), Леон Горецка ("Шальке"), Себастьян Руди ("Хоффенхайм"), Ларс Штиндль ("Боруссия" М).
Нападающие: Юлиан Брандт ("Байер"), Сандро Вагнер ("Хоффенхайм"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), Амин Юнес ("Аякс").
Вратари: Берндт Лено ("Байер"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Кевин Трапп (ПСЖ).
Защитники: Маттиас Гинтер ("Боруссия" Д), Йонас Хектор ("Кёльн"), Бенджамин Хенрихс ("Байер"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Рома"), Никлас Зюле ("Хоффенхайм").
Полузащитники: Эмре Джан ("Ливерпуль"), Керем Демирбай ("Хоффенхайм"), Диего Демме ("РБ Лейпциг"), Юлиан Дракслер (ПСЖ), Леон Горецка ("Шальке"), Себастьян Руди ("Хоффенхайм"), Ларс Штиндль ("Боруссия" М).
Нападающие: Юлиан Брандт ("Байер"), Сандро Вагнер ("Хоффенхайм"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), Амин Юнес ("Аякс").
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