Сборная Германии назвала окончательный состав на Кубок конфедераций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв определился с окончательной заявкой на Кубок конфедераций–2017, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России. В заявку попали 22 игрока. Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Зане, который входил в предварительный состав, в России не сыграет.Берндт Лено ("Байер"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Кевин Трапп (ПСЖ).Маттиас Гинтер ("Боруссия" Д), Йонас Хектор ("Кёльн"), Бенджамин Хенрихс ("Байер"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Рома"), Никлас Зюле ("Хоффенхайм").Эмре Джан ("Ливерпуль"), Керем Демирбай ("Хоффенхайм"), Диего Демме ("РБ Лейпциг"), Юлиан Дракслер (ПСЖ), Леон Горецка ("Шальке"), Себастьян Руди ("Хоффенхайм"), Ларс Штиндль ("Боруссия" М).Юлиан Брандт ("Байер"), Сандро Вагнер ("Хоффенхайм"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), Амин Юнес ("Аякс").