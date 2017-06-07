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Сборная Германии назвала окончательный состав на Кубок конфедераций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв определился с окончательной заявкой на Кубок конфедераций–2017, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России. В заявку попали 22 игрока. Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Зане, который входил в предварительный состав, в России не сыграет.

Вратари: Берндт Лено ("Байер"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Кевин Трапп (ПСЖ).

Защитники: Маттиас Гинтер ("Боруссия" Д), Йонас Хектор ("Кёльн"), Бенджамин Хенрихс ("Байер"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Рома"), Никлас Зюле ("Хоффенхайм").

Полузащитники: Эмре Джан ("Ливерпуль"), Керем Демирбай ("Хоффенхайм"), Диего Демме ("РБ Лейпциг"), Юлиан Дракслер (ПСЖ), Леон Горецка ("Шальке"), Себастьян Руди ("Хоффенхайм"), Ларс Штиндль ("Боруссия" М).

Нападающие: Юлиан Брандт ("Байер"), Сандро Вагнер ("Хоффенхайм"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), Амин Юнес ("Аякс").
Сегодня, 18:49
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(2)
№12 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А это точно сборная по футболу ? Может - гребцы какие ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№11 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
это третий состав?))))))))))))
Регистрация: 1.06.2014
№10 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Молодые и голодные


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№9 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 19:32) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Ну если так пойдет и у других,то появляется маааленький шансец!))
Регистрация: 24.10.2007
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:30) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
мдааааа


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 19:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Kolpino2
Третий состав
Скорее, судя по клубному представительству, ближайшее будущее основного

С ними бывает ещё сложнее. Они "из кожи вон лезут",чтобы пробиться в основу.
Регистрация: 9.09.2013
№6 Написал: ADonskoi (Сегодня, 19:04) #
  • -1
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Ищут таланты, обстреливают молодняк. На ЧМ-18 приедут старые битые волки. Немцы Москву любят, а она их-- нет.
Регистрация: 17.07.2014
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 19:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
- Россия должна выиграть КК, - сказал президент. Остальные президенты молча кивнули и щелкнули каблучками.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:58) #
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Цитата: Голеодор
Третий состав

Скорее, судя по клубному представительству, ближайшее будущее основного. Фамилии, разумеется, в основном "истинно арийские".
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:56) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
непривычно видеть сборную Германии без Клозе, Подольски и Лама...
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 18:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Алания»
Третий состав wink
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Хоффенхайм один из самых представительных
не хило)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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