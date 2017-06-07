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Руслан Нигматуллин: наверное, Беленову не хватило опыта игр за сборную

Тренерскому штабу сборной России было нелегко выбрать трех вратарей, попавших в окончательную заявку на Кубок конфедераций, считает экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.

Напомним, в команду включены вратари Игорь Акинфеев, Маринато Гилерме и Владимир Габулов. Александр Беленов, входивший в расширенный состав, в окончательную заявку не попал.

"В числе кандидатов были самые достойные вратари, поэтому выбор, вероятно, был очень непростым. С одной стороны, я сожалею, что Беленов не прошел, но, с другой стороны, не доверять мнению тренерского состава тоже не вижу смысла.

Тренерам виднее, они работали с этими ребятами бок о бок и принимали решения, кого оставлять, а кого не брать дальше. Да, повезло больше всем, кроме Беленова, но пожелаем ему работать еще больше, чтобы доказать всем, что он достоин быть в числе участников чемпионата мира.

Наверное, можно говорить о том, что тренеры сделали выбор в пользу опыта игр за сборную. Беленова, конечно, неопытным не назовешь, но в том, что касается опыта матчей за сборную, он пока уступает", - цитирует эксперта "Р-Спорт".
Теги: Нигматуллин Беленов Сборная России
Сегодня, 21:27
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№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 21:30) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Руслан Нигматуллин: наверное, Беленову не хватило опыта игр за сборную
smile Да нет все гораздо проще - он не осетин.
Регистрация: 20.02.2013
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