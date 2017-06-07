Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:42
Георгий Черданцев о шутках про ипотеку: рамок нет. Пока суды не будут работать так, чтобы "тролли" разорились на оплате морального ущерба (8)
Георгий Черданцев о шутках про ипотеку: рамок нет. Пока суды не будут работать так, чтобы "тролли" разорились на оплате морального ущерба (8)
12:10
Виктор Гончаренко: матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов сложнее, чем на групповом этапе (14)
Виктор Гончаренко: матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов сложнее, чем на групповом этапе (14)
Руслан Нигматуллин: наверное, Беленову не хватило опыта игр за сборную
Тренерскому штабу сборной России было нелегко выбрать трех вратарей, попавших в окончательную заявку на Кубок конфедераций, считает экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.
Напомним, в команду включены вратари Игорь Акинфеев, Маринато Гилерме и Владимир Габулов. Александр Беленов, входивший в расширенный состав, в окончательную заявку не попал.
"В числе кандидатов были самые достойные вратари, поэтому выбор, вероятно, был очень непростым. С одной стороны, я сожалею, что Беленов не прошел, но, с другой стороны, не доверять мнению тренерского состава тоже не вижу смысла.
Тренерам виднее, они работали с этими ребятами бок о бок и принимали решения, кого оставлять, а кого не брать дальше. Да, повезло больше всем, кроме Беленова, но пожелаем ему работать еще больше, чтобы доказать всем, что он достоин быть в числе участников чемпионата мира.
Наверное, можно говорить о том, что тренеры сделали выбор в пользу опыта игр за сборную. Беленова, конечно, неопытным не назовешь, но в том, что касается опыта матчей за сборную, он пока уступает", - цитирует эксперта "Р-Спорт".
Напомним, в команду включены вратари Игорь Акинфеев, Маринато Гилерме и Владимир Габулов. Александр Беленов, входивший в расширенный состав, в окончательную заявку не попал.
"В числе кандидатов были самые достойные вратари, поэтому выбор, вероятно, был очень непростым. С одной стороны, я сожалею, что Беленов не прошел, но, с другой стороны, не доверять мнению тренерского состава тоже не вижу смысла.
Тренерам виднее, они работали с этими ребятами бок о бок и принимали решения, кого оставлять, а кого не брать дальше. Да, повезло больше всем, кроме Беленова, но пожелаем ему работать еще больше, чтобы доказать всем, что он достоин быть в числе участников чемпионата мира.
Наверное, можно говорить о том, что тренеры сделали выбор в пользу опыта игр за сборную. Беленова, конечно, неопытным не назовешь, но в том, что касается опыта матчей за сборную, он пока уступает", - цитирует эксперта "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.