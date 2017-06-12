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"Ювентус" предложил "Баварии" за Косту 30 миллионов евро

"Ювентус" предложил "Баварии" за полузащитника Дугласа Косту 30 миллионов евро, сообщает Tuttosport.

сумму мюнхенцы заплатили донецкому "Шахтеру" за игрока в 2015 году.

В сезоне-2016/17 Коста провел 34 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал девять голевых передач.
Теги: Коста Бавария Ювентус Трансферы
Вчера, 23:31
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№1 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
опять Зинке по губам провели smile
Регистрация: 2.02.2012
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