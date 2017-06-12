"Ювентус" предложил "Баварии" за Косту 30 миллионов евро

"Ювентус" предложил "Баварии" за полузащитника Дугласа Косту 30 миллионов евро, сообщает Tuttosport.сумму мюнхенцы заплатили донецкому "Шахтеру" за игрока в 2015 году.В сезоне-2016/17 Коста провел 34 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал девять голевых передач.