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Вандерсон перешел в "Динамо"

Нападающий "Краснодара" Вандерсон подписал контракт с "Динамо", сообщает официальный сайт московского клуба.

В составе бело-голубых новичок будет выступать под номером 14.

"Мы рады, что из ряда предложений Вандерсон выбрал наше. Это сильный форвард, который отлично себя зарекомендовал в РФПЛ, становился её лучшим бомбардиром. Уверены, что он нам здорово поможет в решении поставленных задач", - сказал исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов.

Вандерсон перешел в "Динамо"
Теги: Вандерсон Динамо Трансферы Краснодар
Вчера, 23:29
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(2)
№5 Написал: robinzen Санкт_петербург (Вчера, 23:49) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Добротный футболист...не понятно .почему Краснодар от него отказался?

Не Краснодар отказался, а бразилец захотел играть постоянно - в основе, чего в Краснодаре он был лишен....
Регистрация: 24.09.2013
№4 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:45) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Добротный футболист...не понятно .почему Краснодар от него отказался?

потому что шалимов далбоёб) он же вроде бы не лег считается


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:43) #
  • +2
  •  (2)

Добротный футболист...не понятно .почему Краснодар от него отказался?


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Вчера, 23:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
молодец, ну смог же!
Регистрация: 31.05.2016
№1 Написал: Phil Москва (Вчера, 23:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Добро пожаловать !!
Регистрация: 5.06.2017
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