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Андрей Червиченко: с Калитвинцевым "Динамо" вряд ли сможет бороться за что-то выше восьмого места (2)
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Роман Зобнин: надеюсь, сборная России выйдет в плей-офф Кубка конфедераций, и всё хорошо будет. Черчесов - топ-тренер (4)
Роман Зобнин: надеюсь, сборная России выйдет в плей-офф Кубка конфедераций, и всё хорошо будет. Черчесов - топ-тренер (4)
Лукаш Подольски перешел в японский клуб "Виссел Кобе"
Нападающий "Галатасарая" Лукаш Подольски стал игроком японского клуба "Виссел Кобе".
Официальное представление игрока состоится 6 июля. На презентацию руководство клуба пригласило 200 человек. По неофициальным данным, сумма сделки между клубами составила €2,6 млн.
Газета.ru
Официальное представление игрока состоится 6 июля. На презентацию руководство клуба пригласило 200 человек. По неофициальным данным, сумма сделки между клубами составила €2,6 млн.
Газета.ru
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