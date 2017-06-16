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Лукаш Подольски перешел в японский клуб "Виссел Кобе"

Нападающий "Галатасарая" Лукаш Подольски стал игроком японского клуба "Виссел Кобе".

Официальное представление игрока состоится 6 июля. На презентацию руководство клуба пригласило 200 человек. По неофициальным данным, сумма сделки между клубами составила €2,6 млн.

Газета.ru
Теги: Подольски Трансферы
Сегодня, 14:58
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№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А что за странный выбор такой? Неужели Подольски совсем никакой, что в Европе не нашлось для него места? Кто следит за ним? Ему же всего 32.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
А как хотелось видеть его в Зените несколько лет назад.
Чемпионат Японии, это конечно трэш. Странный выбор. Можно забыть про Подольски


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
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