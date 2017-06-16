Лукаш Подольски перешел в японский клуб "Виссел Кобе"

Нападающий "Галатасарая" Лукаш Подольски стал игроком японского клуба "Виссел Кобе".Официальное представление игрока состоится 6 июля. На презентацию руководство клуба пригласило 200 человек. По неофициальным данным, сумма сделки между клубами составила €2,6 млн.