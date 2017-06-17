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Евгений Макеев стал игроком "Ростова"

27-летний защитник Евгений Макеев перешел в "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.

Игрок подписал с желто-синими долгосрочный контракт. Евгений выступал за команды "Шексна" и "Спартак". В составе московского "Спартака" стал чемпионом России и дважды выигрывал серебряные медали РФПЛ.
Теги: Макеев Спартак Ростов
Сегодня, 00:53
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№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 01:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
В составе московского "Спартака" стал чемпионом России и дважды выигрывал серебряные медали РФПЛ.

на удивление титулованный.. много медалек - для этого ему понадобилось 10 лет
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 00:56) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и хорошо, что пристроили.
Регистрация: 18.04.2010
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