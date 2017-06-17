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Павел Колобков: ФИФА, возможно, даже не ожидала, что мы настолько будем готовы к Кубку конфедераций

Министр спорта России Павел Колобков рассказал готовности страны к Кубку конфедераций.

"Для России это огромный праздник. Если говорить о готовности, то она стопроцентная. Проект очень сложный, комплексный, но мы полностью удовлетворены подготовкой.

Главное – готовность положительно оценивают представители ФИФА. Вы сами видели, какое положительное отношение к мероприятиям, которые мы проводим. У нас никогда не было подобного мероприятия. Даже Олимпиада в этом плане попроще: там один город, два кластера.

Говоря о коллегах, готовность в Бразилии была гораздо меньше, чем в России. ФИФА, возможно, даже не ожидала, что мы настолько будем готовы к Кубку конфедераций", – цитирует Колобкова "Р-Спорт".
Сегодня, 11:30
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№2 Написал: Арес (Сегодня, 11:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Идиот. 12 стадионов, за год до открытия ГОТОВО ВСЕГО 4, для сравнения - в Бразилии было на КК полностью готово 6.
Жополиз и трепло


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№1 Написал: grisha (Сегодня, 11:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Во !
Халдей возгордился таджикскими строителями - это успех кремля )))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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