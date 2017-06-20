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"Опорник" сборной Мали Самба Соу перешел в "Динамо"

Полузащитник турецкого "Кайсериспора" и сборной Мали Самба Соу подписал контракт с "Динамо", информирует пресс-служба бело-голубых.

"Я опорный полузащитник. Но также могу действовать и на позиции центрального. Что касается козырей, то пускай лучше другие оценивают мои действия со стороны. Отправляюсь в Россию с большим желанием помочь "Динамо" достичь поставленных целей. Мне очень хочется проявить себя.

Знаю, что "Динамо" – великий клуб, этот факт накладывает на меня большую ответственность. Собираюсь отдавать себя без остатка ради достижения клубом поставленных задач. Это и есть моя цель", – сказал 28-летний футболист.

Теги: Динамо Трансферы
Сегодня, 15:56
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№5 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 17:20) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Sewer 79
только в вышку вылезли уже негров со всей округи собирают

Куя себе- округа. Округа- это Химки с Мытищами, а не Мали с Сомали.
Цитата: бородач

А кого надо? цыган?? так они дорого стоят,а у нас денег нет...

Приветствую, рад слышать. blush
Цитата: Sewer 79
жалко что русским ребятам не дают возможности раскрыться, списывая бабло на беглых турецких негров

Это вы своим лазурным рассказывайте- у вас-то ни одного своего на поле нет- одна москва бегает. Больше чем у нас- ни у кого нет своих и молодых.
А на пирата посмотрим. Знать бы еще эти цели.
Регистрация: 19.10.2008
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:21) #
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Цитата: SHIGA
завидно ?

нет, жалко что русским ребятам не дают возможности раскрыться, списывая бабло на беглых турецких негров


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:20) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Sewer 79
только в вышку вылезли уже негров со всей округи собирают

А кого надо? цыган?? так они дорого стоят,а у нас денег нет...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
только в вышку вылезли уже негров со всей округи собирают

завидно ?


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:12) #
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Самба 2, посмотрим что за куйня)))

только в вышку вылезли уже негров со всей округи собирают


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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