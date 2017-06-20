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"Опорник" сборной Мали Самба Соу перешел в "Динамо"
Полузащитник турецкого "Кайсериспора" и сборной Мали Самба Соу подписал контракт с "Динамо", информирует пресс-служба бело-голубых.
"Я опорный полузащитник. Но также могу действовать и на позиции центрального. Что касается козырей, то пускай лучше другие оценивают мои действия со стороны. Отправляюсь в Россию с большим желанием помочь "Динамо" достичь поставленных целей. Мне очень хочется проявить себя.
Знаю, что "Динамо" – великий клуб, этот факт накладывает на меня большую ответственность. Собираюсь отдавать себя без остатка ради достижения клубом поставленных задач. Это и есть моя цель", – сказал 28-летний футболист.
"Я опорный полузащитник. Но также могу действовать и на позиции центрального. Что касается козырей, то пускай лучше другие оценивают мои действия со стороны. Отправляюсь в Россию с большим желанием помочь "Динамо" достичь поставленных целей. Мне очень хочется проявить себя.
Знаю, что "Динамо" – великий клуб, этот факт накладывает на меня большую ответственность. Собираюсь отдавать себя без остатка ради достижения клубом поставленных задач. Это и есть моя цель", – сказал 28-летний футболист.
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