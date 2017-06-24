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Футболисты сборной России прогулялись по Казани

Футболисты сборной России совершили пешую прогулку по Казани в день матча Кубка конфедераций с командой Мексики, передает "Р-Спорт".

Футболисты в полдень совершили пешую прогулку вдоль канала на Право-Булачной улице, дошли до казанского Кремля. При этом игроки фотографировались с болельщиками, а проезжающие мимо машины звуковыми сигналами выражали поддержку сборной России.
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:52
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№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:38) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Туристы. Когда бы еще они смогли посмотреть Казань?
Регистрация: 16.05.2017
№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 12:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Шинник»
меньше позорного пафоса и больше дела в матче
Регистрация: 7.09.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:56) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
и там не было 100500 человек охраны?
они опустились с небес на землю???к людям?
это что бы показать какие они обычные?
или тренироваться, видать, лень


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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