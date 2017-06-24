Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игорь Лебеденко близок к переходу в "Арарат"

Вице-президент "Арарата" по информационной политике Андраник Керопян сообщил, что экс-хавбек "Ахмата" Игорь Лебеденко перейдет в столичный клуб.

"Ведем переговоры с Игорем Лебеденко. Мы уже сумели найти понимание, надеемся, что в ближайшие дни вопрос будет закрыт, и Игорь присоединится к нам на сборах в Австрии", – цитирует Керопяна ТАСС.
Теги: Арарат Лебеденко Трансферы
Сегодня, 15:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.