Сергей Фурсенко: "Зенит" избавится от нескольких известных игроков

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал, что главное в трансферной политике клуба.– По российским игрокам закончилась. Возможно, еще один человек появится, но принципиально почти все сделано. По иностранцам практически только началась.– Надо сказать, что работа по российским игрокам для нас является приоритетом номер один. Они смогут развиваться, если будет сильная конкуренция как в команде, так и на футбольном поле. Философия следующая: легионеры должны быть сильнее российских игроков, иначе их нет смысла приобретать. С другой стороны, это должны быть достаточно молодые ребята, чтобы через три-четыре года можно было продать и купить новых. Как иностранцев, так и россиян. Естественно, это не самоцель, но в этом суть трансферной кампании и бизнеса в футболе. Сегодня наш новый главный тренер усиливает команду легионерами в определенных линиях, где не хватает доморощенных игроков.– Саша солнечный человек, симпатичный, веселый. Но строится практически новая команда, а в последнее время он, скажем так, мало играл. На гребне своего успеха и профессионального уровня Саша может продолжить карьеру в смежных областях, и это будет очень круто.– Рассматриваем его в этом качестве. Кержаков будет являться примером и авторитетом для молодых.– Такого трансфера еще не произведено. Для начала, этого должен захотеть главный тренер. Мы ни одного перехода не совершили без очень детального просмотра со стороны тренера и его команды, в частности, Оресте Чинквини, бывшего помощника Фабио Капелло.– Мегапокупок не будет. Уверен, мы впишемся в рамки финансового фэйр-плей.– Чей-то правда, чей-то нет. Не стану раскрывать всех секретов.– Пока переговоров на эту тему не ведем.– Главному тренеру понятно, без кого он прекрасно может обойтись. Будем разговаривать с агентами футболистов, которые сейчас находятся в расположении клуба, и избавляться от тех, кто не вписывается в игровую схему Роберто Манчини.– Известные.