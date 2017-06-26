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Сергей Фурсенко: "Зенит" избавится от нескольких известных игроков
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал, что главное в трансферной политике клуба.
– На каком этапе сейчас трансферная кампания «Зенита»? Только началась, в середине или подходит к концу?
– По российским игрокам закончилась. Возможно, еще один человек появится, но принципиально почти все сделано. По иностранцам практически только началась.
– Каковы приоритеты в случае с иностранцами?
– Надо сказать, что работа по российским игрокам для нас является приоритетом номер один. Они смогут развиваться, если будет сильная конкуренция как в команде, так и на футбольном поле. Философия следующая: легионеры должны быть сильнее российских игроков, иначе их нет смысла приобретать. С другой стороны, это должны быть достаточно молодые ребята, чтобы через три-четыре года можно было продать и купить новых. Как иностранцев, так и россиян. Естественно, это не самоцель, но в этом суть трансферной кампании и бизнеса в футболе. Сегодня наш новый главный тренер усиливает команду легионерами в определенных линиях, где не хватает доморощенных игроков.
– С легким сердцем отпустили Кержакова?
– Саша солнечный человек, симпатичный, веселый. Но строится практически новая команда, а в последнее время он, скажем так, мало играл. На гребне своего успеха и профессионального уровня Саша может продолжить карьеру в смежных областях, и это будет очень круто.
– Имеете в виду работу в клубе в качестве менеджера?
– Рассматриваем его в этом качестве. Кержаков будет являться примером и авторитетом для молодых.
– По Аршавину вопрос. Это ведь ритуальная покупка? Он – тоже в менеджеры?
– Такого трансфера еще не произведено. Для начала, этого должен захотеть главный тренер. Мы ни одного перехода не совершили без очень детального просмотра со стороны тренера и его команды, в частности, Оресте Чинквини, бывшего помощника Фабио Капелло.
– И все же будут ли дорогостоящие покупки, которые все станут обсуждать?
– Мегапокупок не будет. Уверен, мы впишемся в рамки финансового фэйр-плей.
– Денисов, Манолас, Ерохин, Полоз, Дриусси. Чей приход – правда?
– Чей-то правда, чей-то нет. Не стану раскрывать всех секретов.
– Неужели возвращение Денисова реально?
– Пока переговоров на эту тему не ведем.
– Вы анонсировали не только покупки, но и уход футболистов. Кто, куда и когда?
– Главному тренеру понятно, без кого он прекрасно может обойтись. Будем разговаривать с агентами футболистов, которые сейчас находятся в расположении клуба, и избавляться от тех, кто не вписывается в игровую схему Роберто Манчини.
– Это будут известные игроки?
– Известные.
Матч ТВ
– На каком этапе сейчас трансферная кампания «Зенита»? Только началась, в середине или подходит к концу?
– По российским игрокам закончилась. Возможно, еще один человек появится, но принципиально почти все сделано. По иностранцам практически только началась.
– Каковы приоритеты в случае с иностранцами?
– Надо сказать, что работа по российским игрокам для нас является приоритетом номер один. Они смогут развиваться, если будет сильная конкуренция как в команде, так и на футбольном поле. Философия следующая: легионеры должны быть сильнее российских игроков, иначе их нет смысла приобретать. С другой стороны, это должны быть достаточно молодые ребята, чтобы через три-четыре года можно было продать и купить новых. Как иностранцев, так и россиян. Естественно, это не самоцель, но в этом суть трансферной кампании и бизнеса в футболе. Сегодня наш новый главный тренер усиливает команду легионерами в определенных линиях, где не хватает доморощенных игроков.
– С легким сердцем отпустили Кержакова?
– Саша солнечный человек, симпатичный, веселый. Но строится практически новая команда, а в последнее время он, скажем так, мало играл. На гребне своего успеха и профессионального уровня Саша может продолжить карьеру в смежных областях, и это будет очень круто.
– Имеете в виду работу в клубе в качестве менеджера?
– Рассматриваем его в этом качестве. Кержаков будет являться примером и авторитетом для молодых.
– По Аршавину вопрос. Это ведь ритуальная покупка? Он – тоже в менеджеры?
– Такого трансфера еще не произведено. Для начала, этого должен захотеть главный тренер. Мы ни одного перехода не совершили без очень детального просмотра со стороны тренера и его команды, в частности, Оресте Чинквини, бывшего помощника Фабио Капелло.
– И все же будут ли дорогостоящие покупки, которые все станут обсуждать?
– Мегапокупок не будет. Уверен, мы впишемся в рамки финансового фэйр-плей.
– Денисов, Манолас, Ерохин, Полоз, Дриусси. Чей приход – правда?
– Чей-то правда, чей-то нет. Не стану раскрывать всех секретов.
– Неужели возвращение Денисова реально?
– Пока переговоров на эту тему не ведем.
– Вы анонсировали не только покупки, но и уход футболистов. Кто, куда и когда?
– Главному тренеру понятно, без кого он прекрасно может обойтись. Будем разговаривать с агентами футболистов, которые сейчас находятся в расположении клуба, и избавляться от тех, кто не вписывается в игровую схему Роберто Манчини.
– Это будут известные игроки?
– Известные.
Матч ТВ
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