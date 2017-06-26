Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Фурсенко: "Зенит" избавится от нескольких известных игроков

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал, что главное в трансферной политике клуба.

– На каком этапе сейчас трансферная кампания «Зенита»? Только началась, в середине или подходит к концу?

– По российским игрокам закончилась. Возможно, еще один человек появится, но принципиально почти все сделано. По иностранцам практически только началась.

– Каковы приоритеты в случае с иностранцами?

– Надо сказать, что работа по российским игрокам для нас является приоритетом номер один. Они смогут развиваться, если будет сильная конкуренция как в команде, так и на футбольном поле. Философия следующая: легионеры должны быть сильнее российских игроков, иначе их нет смысла приобретать. С другой стороны, это должны быть достаточно молодые ребята, чтобы через три-четыре года можно было продать и купить новых. Как иностранцев, так и россиян. Естественно, это не самоцель, но в этом суть трансферной кампании и бизнеса в футболе. Сегодня наш новый главный тренер усиливает команду легионерами в определенных линиях, где не хватает доморощенных игроков.

– С легким сердцем отпустили Кержакова?

– Саша солнечный человек, симпатичный, веселый. Но строится практически новая команда, а в последнее время он, скажем так, мало играл. На гребне своего успеха и профессионального уровня Саша может продолжить карьеру в смежных областях, и это будет очень круто.

– Имеете в виду работу в клубе в качестве менеджера?

– Рассматриваем его в этом качестве. Кержаков будет являться примером и авторитетом для молодых.

– По Аршавину вопрос. Это ведь ритуальная покупка? Он – тоже в менеджеры?

– Такого трансфера еще не произведено. Для начала, этого должен захотеть главный тренер. Мы ни одного перехода не совершили без очень детального просмотра со стороны тренера и его команды, в частности, Оресте Чинквини, бывшего помощника Фабио Капелло.

– И все же будут ли дорогостоящие покупки, которые все станут обсуждать?

– Мегапокупок не будет. Уверен, мы впишемся в рамки финансового фэйр-плей.

– Денисов, Манолас, Ерохин, Полоз, Дриусси. Чей приход – правда?

– Чей-то правда, чей-то нет. Не стану раскрывать всех секретов.

– Неужели возвращение Денисова реально?

– Пока переговоров на эту тему не ведем.

– Вы анонсировали не только покупки, но и уход футболистов. Кто, куда и когда?

– Главному тренеру понятно, без кого он прекрасно может обойтись. Будем разговаривать с агентами футболистов, которые сейчас находятся в расположении клуба, и избавляться от тех, кто не вписывается в игровую схему Роберто Манчини.

– Это будут известные игроки?

– Известные.

Матч ТВ
Теги: Фурсенко Зенит Трансферы
Сегодня, 10:49
Напечатать
13
(4)
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:01) #
  • 0
  •  (4)

Чей-то правда, чей-то нет

Идиотизм не испарился. Наоборот - закостенел, огрубился, утолщился.

Цитата: dimon_1973
Неужели армянская мафия готова платить ему такой контракт? Ну не совсем же они идиоты....

Да там уже не до контрактов - в теме остаться бы....
Регистрация: 3.03.2007
№12 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 11:54) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Арарат. Уже готово все для мягкой посадки слабоумного.

Неужели армянская мафия готова платить ему такой контракт? Ну не совсем же они идиоты....
Регистрация: 8.02.2011
№11 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:50) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Серж1
кокоше досвидос

Сомневаюсь. Если верить комментариям игроков, то Кокорин - чемпион тренировок. И любой тренер (если он не Черчесов, конечно) рискнет сделать на него ставку. Он нечто вроде Широкова до прихода Спаллетти. Потенциал - огромный, но характер реализовать потенциал не позволял.
Регистрация: 12.11.2007
№10 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 11:49) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mustang
а больше его никто не возьмет

Анжи ждёт. За первый переход должок остался.


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№9 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 11:37) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
кого-то купите?
да
кто-то уйдет?
да
спасибо, за интервью
Регистрация: 10.09.2012
№8 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 11:36) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
кокоше досвидос
Регистрация: 21.07.2011
№7 Написал: rumi07 Москва (Сегодня, 11:22) #
  • +4
  •  (6)

Вот это интервью! Много слов ни о чем
Регистрация: 30.11.2009
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 11:20) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
И все же будут ли дорогостоящие покупки, которые все станут обсуждать?

Мегапокупок не будет. Уверен, мы впишемся в рамки финансового фэйр-плей.

И все таки лимит и фэйр плей это сила,лимит нужно еще в таком же формате продлевать после окончания срока))
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:15) #
  • +7
  •  (17)

Цитата: sergey3709
Если про Кокорина,то надо обратно домой в Динамо

Арарат. Уже готово все для мягкой посадки слабоумного.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:01) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sergey3709
то надо обратно домой в Динамо

ага пля. Нашли дураков в Динамо.
Только нtвские бизнессмены будут платить такому "игроку" 3.5 евроляма лички.
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: mustang (Сегодня, 11:01) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: All_my
Сомневаюсь, что он нужен Динамо

а больше его никто не возьмет
Регистрация: 23.12.2015
№2 Написал: All_my Москва (Сегодня, 10:56) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sergey3709
сли про Кокорина,то надо обратно домой в Динамо


Сомневаюсь, что он нужен Динамо


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:53) #
  • -4
  •  (8)

Если про Кокорина,то надо обратно домой в Динамо
Регистрация: 26.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.