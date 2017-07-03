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"Эвертон" подписал контракт с Сандро Рамиресом

Нападающий Сандро Рамирес, в минувшем сезоне выступавший в составе "Малаги", перешел в "Эвертон", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 21-летним испанцем рассчитано на четыре года.
Теги: Эвертон
Сегодня, 19:18
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