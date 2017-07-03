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Александр Мостовой: допускаю конфликт в сборной, потому что Черчесов ранее конфликтовал с игроками в клубах
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал информацию о конфликте в национальной команде между некоторыми игроками и главным тренером.
Как ранее сообщил "Советский спорт", "Василий Березуцкий уходит только из-за Черчесова. Серьёзный конфликт с тренером у Фёдора Смолова, но пока он слушается агента: не время высовываться. Дзюбы и Дзагоева в сборной нет по этой же причине. Акинфеев так просто публично, в присутствии огромного количества третьих лиц, бросил открытый вызов главному тренеру, пригрозив уходом из команды".
При этом информация была опровергнута как представителями сборной России, так и некоторыми из упомянутых в тексте футболистов.
- Я вполне допускаю, что основания для такой информации есть, - заявил Мостовой. - Другое дело, допустить можно много всего, да и хотелось бы узнать, кто инициатор конфликта - тренер или перечисленные игроки? Это, поверьте, важно. Если Акинфеев пригрозил уходом, то почему?! Кто виноват?! В ссорах одного виноватого не бывает, но в ссорах и истину находят.
Понимаете, со стороны нам легче рассуждать, что да как, но мы можем говорить всё, что угодно. Я допускаю, что конфликт какой-то есть, потому что Станислав и ранее был участником некоторых конфликтных ситуаций со своими подопечными. Но допускать сейчас можно всё, что угодно, а кардинально от этого ничего не поменяется. Сборную же не разгонят (смеётся)! А конфликты и ссоры - это рабочий процесс, они есть в любом коллективе. От человеческих качеств многое зависит: с одним тренером бывает так, с другим иначе.
Если мы вспомним предыдущих тренеров сборной России, то столько информации о конфликтах между ними и их игроками не было. А сейчас есть, поскольку ранее была информация о Черчесове и конфликте в бывших клубах с игроками. Отсюда, наверное, и растут ноги.
Полагаю, что новости подобного рода, если это кому-то будет нужно, могут ухудшить атмосферу в сборной перед чемпионатом мира-2018. И я вполне допускаю, что кому-то это может быть выгодно. В футболе, тем более в нашем, я вообще не удивляюсь ничему. Раньше были конфликты сторон, но мы сделать ничего не могли, было другое время, другая жизнь, нас, футболистов, никто не уважал и не слушал. А сейчас может всё произойти.
Как быть команде в данной истории? Да никак, ничего делать не нужно, команда в любом случае продолжит существовать (смеётся). Да и потом, якобы участники конфликта уже сами всё опровергли. Например, я не слышал, чтобы Дзюба когда-то подтверждал конфликт с Черчесовым, хотя слухи об этом появились давно. Его фотография с Кокориным в Instagram, где они изображают усы? На это вообще не нужно внимания обращать, всё что угодно можно опубликовать, чтобы все это обсуждали. Если есть что сказать - выйди и скажи. А фактов-то у нас нет. В 2004 году у меня был конфликт, я вышел и всё прямо сказал. Другое дело, тренер немного по-другому себя повёл. Но обсуждать всё, что пишут в прессе... понятно, что у всех у нас есть догадки, но официальные лица всё отрицают.
Как ранее сообщил "Советский спорт", "Василий Березуцкий уходит только из-за Черчесова. Серьёзный конфликт с тренером у Фёдора Смолова, но пока он слушается агента: не время высовываться. Дзюбы и Дзагоева в сборной нет по этой же причине. Акинфеев так просто публично, в присутствии огромного количества третьих лиц, бросил открытый вызов главному тренеру, пригрозив уходом из команды".
При этом информация была опровергнута как представителями сборной России, так и некоторыми из упомянутых в тексте футболистов.
- Я вполне допускаю, что основания для такой информации есть, - заявил Мостовой. - Другое дело, допустить можно много всего, да и хотелось бы узнать, кто инициатор конфликта - тренер или перечисленные игроки? Это, поверьте, важно. Если Акинфеев пригрозил уходом, то почему?! Кто виноват?! В ссорах одного виноватого не бывает, но в ссорах и истину находят.
Понимаете, со стороны нам легче рассуждать, что да как, но мы можем говорить всё, что угодно. Я допускаю, что конфликт какой-то есть, потому что Станислав и ранее был участником некоторых конфликтных ситуаций со своими подопечными. Но допускать сейчас можно всё, что угодно, а кардинально от этого ничего не поменяется. Сборную же не разгонят (смеётся)! А конфликты и ссоры - это рабочий процесс, они есть в любом коллективе. От человеческих качеств многое зависит: с одним тренером бывает так, с другим иначе.
Если мы вспомним предыдущих тренеров сборной России, то столько информации о конфликтах между ними и их игроками не было. А сейчас есть, поскольку ранее была информация о Черчесове и конфликте в бывших клубах с игроками. Отсюда, наверное, и растут ноги.
Полагаю, что новости подобного рода, если это кому-то будет нужно, могут ухудшить атмосферу в сборной перед чемпионатом мира-2018. И я вполне допускаю, что кому-то это может быть выгодно. В футболе, тем более в нашем, я вообще не удивляюсь ничему. Раньше были конфликты сторон, но мы сделать ничего не могли, было другое время, другая жизнь, нас, футболистов, никто не уважал и не слушал. А сейчас может всё произойти.
Как быть команде в данной истории? Да никак, ничего делать не нужно, команда в любом случае продолжит существовать (смеётся). Да и потом, якобы участники конфликта уже сами всё опровергли. Например, я не слышал, чтобы Дзюба когда-то подтверждал конфликт с Черчесовым, хотя слухи об этом появились давно. Его фотография с Кокориным в Instagram, где они изображают усы? На это вообще не нужно внимания обращать, всё что угодно можно опубликовать, чтобы все это обсуждали. Если есть что сказать - выйди и скажи. А фактов-то у нас нет. В 2004 году у меня был конфликт, я вышел и всё прямо сказал. Другое дело, тренер немного по-другому себя повёл. Но обсуждать всё, что пишут в прессе... понятно, что у всех у нас есть догадки, но официальные лица всё отрицают.
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