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Александр Мостовой: допускаю конфликт в сборной, потому что Черчесов ранее конфликтовал с игроками в клубах

Александр Мостовой: допускаю конфликт в сборной, потому что Черчесов ранее конфликтовал с игроками в клубахБывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал информацию о конфликте в национальной команде между некоторыми игроками и главным тренером.

Как ранее сообщил "Советский спорт", "Василий Березуцкий уходит только из-за Черчесова. Серьёзный конфликт с тренером у Фёдора Смолова, но пока он слушается агента: не время высовываться. Дзюбы и Дзагоева в сборной нет по этой же причине. Акинфеев так просто публично, в присутствии огромного количества третьих лиц, бросил открытый вызов главному тренеру, пригрозив уходом из команды".

При этом информация была опровергнута как представителями сборной России, так и некоторыми из упомянутых в тексте футболистов.

- Я вполне допускаю, что основания для такой информации есть, - заявил Мостовой. - Другое дело, допустить можно много всего, да и хотелось бы узнать, кто инициатор конфликта - тренер или перечисленные игроки? Это, поверьте, важно. Если Акинфеев пригрозил уходом, то почему?! Кто виноват?! В ссорах одного виноватого не бывает, но в ссорах и истину находят.

Понимаете, со стороны нам легче рассуждать, что да как, но мы можем говорить всё, что угодно. Я допускаю, что конфликт какой-то есть, потому что Станислав и ранее был участником некоторых конфликтных ситуаций со своими подопечными. Но допускать сейчас можно всё, что угодно, а кардинально от этого ничего не поменяется. Сборную же не разгонят (смеётся)! А конфликты и ссоры - это рабочий процесс, они есть в любом коллективе. От человеческих качеств многое зависит: с одним тренером бывает так, с другим иначе.

Если мы вспомним предыдущих тренеров сборной России, то столько информации о конфликтах между ними и их игроками не было. А сейчас есть, поскольку ранее была информация о Черчесове и конфликте в бывших клубах с игроками. Отсюда, наверное, и растут ноги.

Полагаю, что новости подобного рода, если это кому-то будет нужно, могут ухудшить атмосферу в сборной перед чемпионатом мира-2018. И я вполне допускаю, что кому-то это может быть выгодно. В футболе, тем более в нашем, я вообще не удивляюсь ничему. Раньше были конфликты сторон, но мы сделать ничего не могли, было другое время, другая жизнь, нас, футболистов, никто не уважал и не слушал. А сейчас может всё произойти.

Как быть команде в данной истории? Да никак, ничего делать не нужно, команда в любом случае продолжит существовать (смеётся). Да и потом, якобы участники конфликта уже сами всё опровергли. Например, я не слышал, чтобы Дзюба когда-то подтверждал конфликт с Черчесовым, хотя слухи об этом появились давно. Его фотография с Кокориным в Instagram, где они изображают усы? На это вообще не нужно внимания обращать, всё что угодно можно опубликовать, чтобы все это обсуждали. Если есть что сказать - выйди и скажи. А фактов-то у нас нет. В 2004 году у меня был конфликт, я вышел и всё прямо сказал. Другое дело, тренер немного по-другому себя повёл. Но обсуждать всё, что пишут в прессе... понятно, что у всех у нас есть догадки, но официальные лица всё отрицают.
Теги: Мостовой Сборная России
Сегодня, 21:00
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№1 Написал: kigow (Сегодня, 21:06) #
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то есть мостового радует игра сборной. а если игроки до чм открытом текстом говорят, что не понимают этого тренера. то это плохо. своевременно сменить тренера после второго проигранного матча на чм

смените тренера после второго проигранного матча на чм подряд
Регистрация: 16.05.2017
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