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Леонардо Жаба перешёл из "Коринтианса" в "Ахмат"

Бразильский нападающий "Коринтианса" Леонардо Жаба стал игроком "Ахмата".

"Своей изящной игрой, блистательной техникой, умением выбирать позицию и завершать атаки, Лео обратил на себя внимание скаутов со всей Европы. Тем приятнее, что имея предложения от многих европейских и российских команд, футболист выбрал наш клуб. Таким образом, Леонардо Родригес Лима стал четвёртым футболистом, с которым мы подписали контракты в летнее межсезонье. Все новички являются молодыми, амбициозными, уже проявившими себя на высоком уровне в сильных чемпионатах. Желаю Леонардо удачи и чтоб в нашем клубе ещё ярче раскрылся его талант!", - написал в инстаграме президент грозненского клуба Магомед Даудов.
Теги: Коринтианс Ахмат Трансферы
Сегодня, 00:41
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8
(1)
№8 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 01:58) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Не та ли это жаба, что вечно душит Федуна?

Главное - чтобы чеченская Жаба Чёрную Лису не задавила joy


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№7 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 01:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
он всех в Ахмате задушит
Регистрация: 27.08.2008
№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 01:28) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лидер
Цитата: golden Axe
с такой фамилией зенит ему больше бы подошел))

"Вокруг меня подружки - пиявки да лягушки//Эх жисть моя-жестянка, да ну ее в болото" laughing

joy
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: квазимодо Санкт-Петербург (Сегодня, 01:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
20 матчей - 1 гол. Да это не Жаба, а просто супер ага! smile
А вообще-то он Леонардо Родригеш Лима.


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"Нельзя объять необъятное, постичь непостижимое и впихать невпихуемое"
Регистрация: 18.08.2015
№4 Написал: Лидер (Сегодня, 01:22) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
с такой фамилией зенит ему больше бы подошел))

"Вокруг меня подружки - пиявки да лягушки//Эх жисть моя-жестянка, да ну ее в болото" laughing


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:53) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не та ли это жаба, что вечно душит Федуна?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:48) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
с такой фамилией зенит ему больше бы подошел))
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 00:45) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ёптыть,чё,реально ЖАБА?
Регистрация: 14.02.2007
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