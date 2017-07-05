Леонардо Жаба перешёл из "Коринтианса" в "Ахмат"

Бразильский нападающий "Коринтианса" Леонардо Жаба стал игроком "Ахмата"."Своей изящной игрой, блистательной техникой, умением выбирать позицию и завершать атаки, Лео обратил на себя внимание скаутов со всей Европы. Тем приятнее, что имея предложения от многих европейских и российских команд, футболист выбрал наш клуб. Таким образом, Леонардо Родригес Лима стал четвёртым футболистом, с которым мы подписали контракты в летнее межсезонье. Все новички являются молодыми, амбициозными, уже проявившими себя на высоком уровне в сильных чемпионатах. Желаю Леонардо удачи и чтоб в нашем клубе ещё ярче раскрылся его талант!", - написал в инстаграме президент грозненского клуба Магомед Даудов.