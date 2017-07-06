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Александр Ляказетт: "Арсенал" показывает лучший футбол в Англии, поэтому я и выбрал этот клуб

Нападающий Александр Ляказетт прокомментировал свой переход из "Лиона" в лондонский "Арсенал".

"Арсенал" показывает лучший футбол в Англии, поэтому я и выбрал этот клуб. Мне нравятся команды с богатой историей, традициями. Учитывая, как долго в клубе работает один тренер, это показывает, что "Арсенал" - стабильный клуб. Много французов в команде позволит мне быстро адаптироваться", - цитирует француза ВВС.
Теги: Ляказетт Арсенал
Сегодня, 02:03
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