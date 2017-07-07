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Виктор Васин: мы в сборной России реально верили, что можем пройти дальше

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал об отпуске и подготовке к сезону, а также оценил выступление сборной России на Кубке конфедераций—2017. Национальная команда заняла третье место в своей группе и не сумела выйти в плей-офф.

"Как прошёл отпуск? Отдохнул больше морально, нежели физически: побыл с семьёй, с детьми, чуть-чуть отвлёкся от футбола. Зато чувствую, что нахожусь в хорошей спортивной форме. Через день совершал пробежки, да и нельзя ничего растерять за такой малый промежуток времени.

До этого в составе сборной постоянно тренировался, готовился к Кубку конфедераций. Теперь уже в составе ЦСКА работаю на сборах наравне со всеми ребятами.

Выступление на Кубке конфедераций? Конечно, все мы очень расстроились. В сборной была отличная атмосфера, мы реально верили в то, что можем пройти дальше. Хотелось максимально продлить пребывание на Кубке, но, к сожалению, сделать это не удалось.

Хватит ли мне сил до декабря из-за сильных нагрузок? Честно говоря, я уже привык к таким нагрузкам, чувствую себя абсолютно нормально. Это больше моя жена заметила, что летом мы никуда не съездили. По работе на сборе видно, что ребята готовы к сезону, понимают, что придётся играть через два дня на третий или через три на четвёртый.

Главное — обойтись на этом отрезке без травм, чтобы все болячки обходили нас стороной. Футбол — такая игра, что где-то во время матча может "прилететь" и человек выбывает из строя. Вот этого бы не хотелось. А физически команда со всеми нагрузками справится, в этом я ни капли не сомневаюсь", — цитирует Васина сайт ЦСКА.
Теги: Васин
Сегодня, 21:25
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№3 Написал: висмар рф 06 (Сегодня, 21:56) #
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Главное продолжать верить


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Вперёд, красно-зелёные! - Мы стать должны чемпионами!
Регистрация: 7.10.2007
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 21:51) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
верить и делать всё возможное и не возможное,это очень большая разница...
Регистрация: 9.01.2015
№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:40) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Разговоры о том что могли пройти дальше просто раздражают. Газзаев в своё время хорошо анек рассказал, что кажется и что есть на самом деле.
Если могли бы пройти, значит прошли бы. С 90 года уже считаете, что могли бы пройти, но чот никак, кроме 1 раза в 2008.
Действительно раз в год и палка стреляет.
Регистрация: 10.10.2006
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