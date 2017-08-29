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Мирон Маркевич: очень хотел бы, чтобы у Ярмоленко все получилось в "Боруссии"

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал переход Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию".

"У Ярмоленко хорошие перспективы. Он искусный футболист, а тем более в такой команде как "Боруссия", которая умеет играть в футбол, Андрей точно не потеряется. Рад за него, что он ушел и поиграет в хорошем чемпионате. В первую очередь это было ему нужно. В Динамо он перестал прогрессировать. Андрей сделал правильный выбор. 27 лет – это хороший возраст. Ничего страшного. Главное, что он попал в хорошую команду, и чтобы продолжал бороться. На домашних матчах Боруссии всегда аншлаг. Собирается 70 тысяч человек, болельщики подгоняют своих футболистов. Очень хотел бы, чтобы у Ярмоленко все получилось", - цитирует Маркевича FootBoom.
Теги: Маркевич Ярмоленко Боруссия Д
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