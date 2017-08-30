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"Локомотив" заявил Эдера под 24-м номером

"Локомотив" заявил для участия в матчах российской премьер-лиги нападающего Эдера, информирует официальный сайт РФПЛ.

Форвард сборной Португалии будет выступать под 24-м номером.

Напомним, Эдер перешел в "Локомотив" из "Лилля" на правах аренды до конца сезона.
Теги: Локомотив Эдер
Сегодня, 14:06
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