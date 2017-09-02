"Манчестер Сити" заявил Александра Зинченко

Экс-полузащитник "Уфы" Александр Зинченко включен в заявку "Манчестер Сити" на матчи английского чемпионата, информирует пресс-служба "горожан".Украинский футболист будет выступать под номером 35. Напомним, прошлый сезон Зинченко провел в аренде в ПСВ.