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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Плаческу. Украина размазала Турцию, забив 2 гола не по правилам
Исландия проиграла Турции, хорватское поле залило лужами, потому Украина получила шанс разом махнуть с 4 на 1 место в группе и блестяще воспользовалась им. Мирча Луческу наверняка будет говорить об ужасном судействе, но его новая команда справилась со своей работой ещё хуже арбитров.
На зависть всем
Признаться честно, я не хочу, чтобы сборная Украины выходила на наш чемпионат мира. Не потому что под влиянием пропаганды перестал дружить с головой и теперь ненавижу всё, имеющее отношение к Украине, а из-за дикой информационной истерии, которая развернётся по поводу бойкота Мундиаля и затмит собой футбольный праздник.
Но в Харькове он был, и на зависть всем. Болельщики заполнили стадион и создали потрясающую атмосферу, слаженно скандировали всем стадионом, зажигали фонарики, запускали волну. Я бы очень хотел увидеть что-то подобное в исполнении наших на чемпионате мира.
Это же самое касается и самой игры. На флангах атаки у украинцев вышли наконец преодолевший свои проблемы в «Шальке» Коноплянка и новобранец «Боруссии» Ярмоленко. Оба гола сделали они – Евгений начинал, а Андрей, несмотря на промежуточные «косяки» Коваленко, завершал. У нас двух игроков сильных клубов Бундеслиги не будет.
Команда Андрея Шевченко просто разрывала Турцию в начале матча, а добившись своего на 18-й минуте, отошла назад и продолжила рвать уже на контратаках. Хозяева не применяли высокий прессинг, а сосредоточились на перекрытии зон и направлений передач на своей половине. В итоге даже не опекаемые турки, в первую очередь Туфан и Эмре, ошибались в передачах и не могли начать атаку, а все забросы на Тосуна заканчивались взмахом линейного арбитра.
Луческу опять за старое?
2:0 в пользу Украины к перерыву были абсолютно логичным и заслуженным итогом, но у Мирчи Луческу были железные поводы прикрыть старой шарманкой свою кошмарную работу. Румын, недавно возглавивший сборную Турции, сразу попал под давление прессы, принял ряд неоднозначных решений (вернул Арду, Эмре, вызвал Озьякупа после разноса от прессы) и абсолютно никак не подготовил команду к матчу против соперника, которого он знает лучше, чем своих футболистов.
Первый гол Ярмоленко забил из явного офсайда, а перед вторым Коноплянка упустил мяч за пределы поля, повторив ситуацию из матча ЦСКА – «Ахмат». Парадокс: Украина наиграла на 2 гола, турки должны были винить себя за ужасную игру во всех аспектах, но при этом ни один из этих голов испанская бригада арбитров засчитывать была не вправе. Хотя во втором случае обвинить судей не так просто: линейному были не видно мяча из-за ворот под острым углом, для Борбалана момент тоже был сложен.
Всё потеряно! Или не всё?
По такой игре у Турции не было абсолютно никаких шансов, но и в 1-м матче этих соперников команда тогда ещё Фатиха Терима уступала 0:2 к перерыву и смогла сравнять счёт. Так что игроки Шевченко не расслаблялись и начали 2-й тайм осторожно. Не зря: от хилых атак пока ещё не команды Луческу они отбились без особых проблем. Даже подачи со стандартов уверенно забирал Пятов. Озьякупа Луческу выпустил только на 60-й минуте. И тем не менее, выпустил, по сути признав, что турецкие журналисты лучше его знают, кого надо вызывать в сборную, а кого – нет.
Туран вышел на 68-й и первым же пасом зачал самую опасную турецкую атаку в матче, а Беседин ответил ему жёлтой карточкой в первом же единоборстве. Украина и в правильной спортивной агрессии не уступала гостям, проводила не меньше интересных атак, чем соперник. Коноплянка, Ярмоленко и свежий Беседин были очень рады открывавшимся свободным зонам были гораздо ближе к разгрому, чем соперник к интриге. Даже удивительно, что дело ограничилось всего тремя мячами.
Украина: Пятов, Хачериди, Кривцов, Матвиенко, Бутко, Степаненко, Коноплянка (Зинченко, 90), Ротань (Малиновский, 79), Коваленко, Ярмоленко, Кравец (Беседин, 70)
Турция: Бабаджан, Азиз (Сёюнджю, 73), Озбайраклы, Кейбаши, Топал, Джигерджи, Туфан (Озьякуп, 60), Ундер, Белёзоглу, Чалханоглу (Туран, 68), Тосун
Предупреждения: Беседин, 71, Озьякуп, 86
Роман Гуськов, Rusfootball.info
На зависть всем
Признаться честно, я не хочу, чтобы сборная Украины выходила на наш чемпионат мира. Не потому что под влиянием пропаганды перестал дружить с головой и теперь ненавижу всё, имеющее отношение к Украине, а из-за дикой информационной истерии, которая развернётся по поводу бойкота Мундиаля и затмит собой футбольный праздник.
Но в Харькове он был, и на зависть всем. Болельщики заполнили стадион и создали потрясающую атмосферу, слаженно скандировали всем стадионом, зажигали фонарики, запускали волну. Я бы очень хотел увидеть что-то подобное в исполнении наших на чемпионате мира.
Это же самое касается и самой игры. На флангах атаки у украинцев вышли наконец преодолевший свои проблемы в «Шальке» Коноплянка и новобранец «Боруссии» Ярмоленко. Оба гола сделали они – Евгений начинал, а Андрей, несмотря на промежуточные «косяки» Коваленко, завершал. У нас двух игроков сильных клубов Бундеслиги не будет.
Команда Андрея Шевченко просто разрывала Турцию в начале матча, а добившись своего на 18-й минуте, отошла назад и продолжила рвать уже на контратаках. Хозяева не применяли высокий прессинг, а сосредоточились на перекрытии зон и направлений передач на своей половине. В итоге даже не опекаемые турки, в первую очередь Туфан и Эмре, ошибались в передачах и не могли начать атаку, а все забросы на Тосуна заканчивались взмахом линейного арбитра.
Луческу опять за старое?
2:0 в пользу Украины к перерыву были абсолютно логичным и заслуженным итогом, но у Мирчи Луческу были железные поводы прикрыть старой шарманкой свою кошмарную работу. Румын, недавно возглавивший сборную Турции, сразу попал под давление прессы, принял ряд неоднозначных решений (вернул Арду, Эмре, вызвал Озьякупа после разноса от прессы) и абсолютно никак не подготовил команду к матчу против соперника, которого он знает лучше, чем своих футболистов.
Первый гол Ярмоленко забил из явного офсайда, а перед вторым Коноплянка упустил мяч за пределы поля, повторив ситуацию из матча ЦСКА – «Ахмат». Парадокс: Украина наиграла на 2 гола, турки должны были винить себя за ужасную игру во всех аспектах, но при этом ни один из этих голов испанская бригада арбитров засчитывать была не вправе. Хотя во втором случае обвинить судей не так просто: линейному были не видно мяча из-за ворот под острым углом, для Борбалана момент тоже был сложен.
Всё потеряно! Или не всё?
По такой игре у Турции не было абсолютно никаких шансов, но и в 1-м матче этих соперников команда тогда ещё Фатиха Терима уступала 0:2 к перерыву и смогла сравнять счёт. Так что игроки Шевченко не расслаблялись и начали 2-й тайм осторожно. Не зря: от хилых атак пока ещё не команды Луческу они отбились без особых проблем. Даже подачи со стандартов уверенно забирал Пятов. Озьякупа Луческу выпустил только на 60-й минуте. И тем не менее, выпустил, по сути признав, что турецкие журналисты лучше его знают, кого надо вызывать в сборную, а кого – нет.
Туран вышел на 68-й и первым же пасом зачал самую опасную турецкую атаку в матче, а Беседин ответил ему жёлтой карточкой в первом же единоборстве. Украина и в правильной спортивной агрессии не уступала гостям, проводила не меньше интересных атак, чем соперник. Коноплянка, Ярмоленко и свежий Беседин были очень рады открывавшимся свободным зонам были гораздо ближе к разгрому, чем соперник к интриге. Даже удивительно, что дело ограничилось всего тремя мячами.
Чемпионат мира-2018
Группа I
Украина - Турция 2:0
Голы: Ярмоленко, 18, 42
Группа I
Украина - Турция 2:0
Голы: Ярмоленко, 18, 42
Украина: Пятов, Хачериди, Кривцов, Матвиенко, Бутко, Степаненко, Коноплянка (Зинченко, 90), Ротань (Малиновский, 79), Коваленко, Ярмоленко, Кравец (Беседин, 70)
Турция: Бабаджан, Азиз (Сёюнджю, 73), Озбайраклы, Кейбаши, Топал, Джигерджи, Туфан (Озьякуп, 60), Ундер, Белёзоглу, Чалханоглу (Туран, 68), Тосун
Предупреждения: Беседин, 71, Озьякуп, 86
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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