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Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник "Спартака" Ким Чельстрем пожелал удачи москвичам в Лиге чемпионов.

"Искренне рад, что "Спартаку" удалось выиграть чемпионат России, причем сделать это очень уверенно. Не сомневаюсь, что если в Европе команда покажет такой же футбол, какой демонстрировала в прошлом сезоне, то сумеет многого добиться.

Друзья! Лига чемпионов - самый значительный из всех клубных турниров. Получайте удовольствие от каждой проведённой на поле минуты! Желаю удачи в Лиге чемпионов!" - цитирует Чельстрема твиттер красно-белых.
Теги: Чельстрем Спартак
Сегодня, 12:41
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