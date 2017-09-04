Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник "Спартака" Ким Чельстрем пожелал удачи москвичам в Лиге чемпионов."Искренне рад, что "Спартаку" удалось выиграть чемпионат России, причем сделать это очень уверенно. Не сомневаюсь, что если в Европе команда покажет такой же футбол, какой демонстрировала в прошлом сезоне, то сумеет многого добиться.Друзья! Лига чемпионов - самый значительный из всех клубных турниров. Получайте удовольствие от каждой проведённой на поле минуты! Желаю удачи в Лиге чемпионов!" - цитирует Чельстрема твиттер красно-белых.