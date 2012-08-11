Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Зинедин Зидан: Роналду – инопланетянин

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о своих игроках.

"Рамос – лидер. Роналду – инопланетянин. Бензема – прирожденный талант.

Криштиану очень умен. Он хорошо себя знает. Роналду мотивирует своих партнеров по команде. Он лучший", - приводит слова Зидана beIN SPORTS.
Теги: Зидан Роналду Реал
Сегодня, 21:47
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: papont СП-б (Сегодня, 22:48) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну раз КриРо инопланетянин, то надо его дисквалифицировать, результаты всех матчей отменить (и МЮ тоже) stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.