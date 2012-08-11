Зинедин Зидан: Роналду – инопланетянин

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о своих игроках."Рамос – лидер. Роналду – инопланетянин. Бензема – прирожденный талант.Криштиану очень умен. Он хорошо себя знает. Роналду мотивирует своих партнеров по команде. Он лучший", - приводит слова Зидана beIN SPORTS.