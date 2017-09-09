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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Червиченко: хорошая, рабочая победа "Спартака"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей бывшей команды в 8-м туре Премьер-Лиги с "Рубином" (1:0).
- Об игре:
Не могу назвать игру весёлой, скорее, скучноватая. Хорошая, рабочая победа "Спартака", у которого было достаточно голевых моментов, который был острее, и именно этого не хватало казанцам. У "Рубина" не хватало куража в атаке, всё было слишком спокойно. Максим Канунников, судя по всему, мыслями вообще был в "Спартаке", поскольку атаке своей команды практически не помогал, а одному Караденизу было сложновато против "Спартака". В целом, скучненько, но неплохо.
Сегодняшняя победа "красно-белых" стала возможной благодаря тому, за счёт чего многие предыдущие победы команды стали возможны. Я говорю о Квинси Промесе и его индивидуальном мастерстве. Не будь голландца, мне кажется, "Спартак" не сможет подняться выше шестой строчки. Остальные выглядели довольно уныло. Активность Промеса, его мастерство и стремление - это залог успеха.
- О перспективах "Рубина":
Думаю, этот сезон казанцы потратят на создание фундамента и укрепления. Мне кажется, Бердыев, несмотря на возвращение Наваса и серьёзную роль в игре команды Карадениза, будет омоложать состав. Боевой "Рубин", который будет бороться за чемпионство, скорее всего, мы увидим в следующем сезоне.
- О шансах "Спартака" в игре против "Марибора" в Лиге чемпионов:
Сложно оценивать, поскольку я не видел словенцев в деле. Но если "Марибор" следит за тем, как играет "Спартак" и там понимают, что нужно выключить Промеса и поджимать Фернандо, то ничего хорошего москвичей не ждёт, если сопернику удастся выполнить перечисленные действия. Тем более в этом регионе здорово болеют, а для "Спартака" это может серьёзно осложнить задачу. Также стоит помнить, что большая часть команды в Лиге чемпионов не участвовала, и на этих игроков будет оказываться давление в связи с дебютом в столь статусном турнире.
- О словах Валерия Рейнгольда о хороших шансах "Спартака" в матче с "Ливерпулем" после увиденного разгрома от "Манчестер Сити" (0:5):
Побойтесь бога! С "Ливерпулем" шансы настолько невелики... конечно, всегда бывает удача, фарт, наши команды обыгрывали "Барселону" и "Реал", но если мы начнём разбирать по позициям, начиная от тренерской и заканчивая вратарской, мы поймём, что ни в одном компоненте "Спартак" не опережает "Ливерпуль". В этой ситуации объективных причин обыграть "Ливерпуль" я не вижу (смеётся).
- Лучший игрок матча "Спартак" - "Рубин":
Промес, конечно. Квинси сейчас если не полкоманды, то минимум 30-40%.
- Об игре:
Не могу назвать игру весёлой, скорее, скучноватая. Хорошая, рабочая победа "Спартака", у которого было достаточно голевых моментов, который был острее, и именно этого не хватало казанцам. У "Рубина" не хватало куража в атаке, всё было слишком спокойно. Максим Канунников, судя по всему, мыслями вообще был в "Спартаке", поскольку атаке своей команды практически не помогал, а одному Караденизу было сложновато против "Спартака". В целом, скучненько, но неплохо.
Сегодняшняя победа "красно-белых" стала возможной благодаря тому, за счёт чего многие предыдущие победы команды стали возможны. Я говорю о Квинси Промесе и его индивидуальном мастерстве. Не будь голландца, мне кажется, "Спартак" не сможет подняться выше шестой строчки. Остальные выглядели довольно уныло. Активность Промеса, его мастерство и стремление - это залог успеха.
- О перспективах "Рубина":
Думаю, этот сезон казанцы потратят на создание фундамента и укрепления. Мне кажется, Бердыев, несмотря на возвращение Наваса и серьёзную роль в игре команды Карадениза, будет омоложать состав. Боевой "Рубин", который будет бороться за чемпионство, скорее всего, мы увидим в следующем сезоне.
- О шансах "Спартака" в игре против "Марибора" в Лиге чемпионов:
Сложно оценивать, поскольку я не видел словенцев в деле. Но если "Марибор" следит за тем, как играет "Спартак" и там понимают, что нужно выключить Промеса и поджимать Фернандо, то ничего хорошего москвичей не ждёт, если сопернику удастся выполнить перечисленные действия. Тем более в этом регионе здорово болеют, а для "Спартака" это может серьёзно осложнить задачу. Также стоит помнить, что большая часть команды в Лиге чемпионов не участвовала, и на этих игроков будет оказываться давление в связи с дебютом в столь статусном турнире.
- О словах Валерия Рейнгольда о хороших шансах "Спартака" в матче с "Ливерпулем" после увиденного разгрома от "Манчестер Сити" (0:5):
Побойтесь бога! С "Ливерпулем" шансы настолько невелики... конечно, всегда бывает удача, фарт, наши команды обыгрывали "Барселону" и "Реал", но если мы начнём разбирать по позициям, начиная от тренерской и заканчивая вратарской, мы поймём, что ни в одном компоненте "Спартак" не опережает "Ливерпуль". В этой ситуации объективных причин обыграть "Ливерпуль" я не вижу (смеётся).
- Лучший игрок матча "Спартак" - "Рубин":
Промес, конечно. Квинси сейчас если не полкоманды, то минимум 30-40%.
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