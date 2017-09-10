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Больше не лидер? «Зенит» теряет очки в матче с «Динамо»

Больше не лидер? «Зенит» теряет очки в матче с «Динамо»Впечатляющий старт петербуржцев и солидная трансферная кампания, один из плодов которой мы сегодня увидели впервые, намекали на то, что «Зенит» может прошагать к титулу вообще не упуская первой позиции. Однако по итогам 9-го тура в РФПЛ может появиться новый лидер.

Перед началом матчей люди часто вспоминают историю противостояния соперников. Чаще всего это бесполезно – футболисты и тренеры меняются пачками, так что старые счёты редко реально влияют на предстоящую игру. Но в случае с «Динамо» и «Зенитом» история настолько богата, что не вспомнить о ней нельзя.

3:9, сбившие со взлёта восходящую звёзду Шунина; петарда, прилетевшая ему же; мерзкий баннер про Льва Яшина; Гулливер со своими лилипутами на поле «Петровского»; 0:3 в Химках, оформившие вылет «Динамо» в ФНЛ и сделавшие в этом противостоянии перерыв. Несмотря на разницу амбиций и возможностей клубов, в матчах «Динамо» и «Зенита» всегда может произойти что-то, о чем не надо будет напоминать через несколько лет.

Как долго мы будем помнить про Эмилиано Ригони – покажет время, но сегодня только приехавший из сборной аргентинец дебютировал в «Зените», причём сразу в стартовом составе. И в первые минут 35 вряд ли был сильно впечатлен командой, в которую попал. Юрий Калитвинцев перед матчем уверял, что неудачная игра со второй сборной России – лишь этап подготовки к «Зениту». И прошла эта подготовка неплохо.

«Динамо» на этот раз удавалось играть тактически грамотно. Связка Соу-Тиан успешно решала одну из главных динамовских проблем в опорной зоне, динамовцы быстро оттягивались назад и выстреливали вперёд. Фланги Калитвинцев тоже прикрыл надёжно: Соснина он уже успешно выпускал в полузащиту специально под подключения Кулакова (а сегодня – под Смольникова), Темников же вообще часто играет на фланге обороне.

«Зенит» действовал медленно и с браком, а хозяева частенько пользовались проблемами лидеров на левом полуфланге. Туда врывался Соснин после неудачного перехвата Смольникова, там поскальзывался в чужой штрафной Панченко, оттуда Кирилл проверил Лунёва и перекладину. Хотя в одной из самых частых дуэлей тайма Иванович полностью превзошёл Бечирая.

Свою силу «Зенит» смог показать лишь в последние минут 10. К тому моменту Кузяев с Ригони уже поменялись флангами, но не сказать, что именно эта перестановка всё перевернула. Скорее стоит говорить об усталости динамовцев, которым очень убедительный отрезок против «Зенита» дался тяжело. Тут было и падение Кокорина, по которому мнения разделятся в зависимости от болельщицких пристрастий из-за сложности эпизода, и избыточно высокий удар Мамманы, позволивший «Зениту» сравняться по количеству моментов. Однако нули на табло были более справедливы к происходившему на поле и сохранились.

В начале тайма «Зенит» снова подвергся неплохому динамовскому давлению, но вскоре бело-голубые оказались зажаты на своей половине поля. Возможно, от активной игры отказались и они сами, понимая, что это кончится либо усталостью, либо пропущенным голом, а скорее и тем, и другим. Манчини в позиционном нападении решил сделать ставку на Дзюбу и доверил ему большой отрезок игры – раз уж Артём никуда не ушёл, надо было дать ему понять, что на него рассчитывают, дабы не получить здоровый балласт. Ригони покинул поле уже на 54-й минуте – возможно, его выход в старте оказался поспешным.

В Артёма полетели подачи из разных зон и отправителей, но форвард никак не оправдывал себя. Дзюба фолил, боролся, но никак не мог добраться до мяча, в том числе после шикарной комбинации Паредеса и Смольникова. А ведь таких, разорвавших динамовскую оборону, у «Зенита» почти не было.

Следующего момента «Зениту», безраздельно владевшему территорией, пришлось ждать аж до 89-й минуты. На этот раз результат почти дал один из множества кроссов, но у Смольникова вместо удара по пустым воротам получился пас на Дзюбу, но Хольмен снова помешал Артёму отличиться. Вряд ли позиции нападающего в команде после этой игры улучшатся: в условиях конкуренции, при которой ты не особенно нужен тренеру, использовать нужно каждый шанс, тем более 40-минутный.

Для «Зенита» же ничего страшного снова не произошло. 0:0 с «Ростовом» и сегодня – неприятная тенденция, но взлом многочисленной обороны противника – это главная проблема не только «Зенита», а футбола в целом. Ситуацию осложняли и матчи сборных, после которых, например, проиграла даже «Бавария». Ригони ещё только предстоит помочь команде в решении этой проблемы. Даже если сегодня «Локомотив» обыграет «Ахмат» и станет лидером, ничего страшного для Манчини не произойдёт, ибо самые ответственные матчи в этом году с «Утрехтом» уже позади. Тем не менее, «Зениту» необходимо научиться приближаться к своим лучшим образцам не только в домашних матчах и не только со «Спартаком».

Чемпионат России

9 тур

"Динамо" - "Зенит" 0:0


"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Терехов, Сов, Тиам, Темников, Соснин, (Ташаев, 83), Панченко, (Вандерсон, 83), Бечирай, (Сапета, 90+1).

"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, (Полоз, 88), Ригони, (Дзюба, 56), Кокорин, Дриусси, (Шатов, 82).

Предупреждения: Соу, 44, Темников, 72, Ерохин, 75, Вандерсон, 86

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Зенит Динамо Дзюба Калитвинцев
Сегодня, 16:04
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№9 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 16:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Синит говно

сибирь - гавно ))) чудак


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб
Регистрация: 31.05.2016
№8 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:43) #
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online

"Пузырь", раздутый деньгами "Газпрома". начал потихоньку сдуваться. И это не может не радовать всех болельщиков, кто имеет свой дом.
Регистрация: 30.08.2008
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: conscience
Манчини не очень с составом угадал. После замен было веселее.

А как ты думаешь с Манчини не требует начальство деньги отрабатывать трансферные.
Регистрация: 20.03.2014
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:24) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Синит говно


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: ZiNTeR Краснодар (Сегодня, 16:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как бы там ни было - "Локомотив" становится теневым лидером чемпионата. Посмотрим, станет ли лидером явным


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014
№4 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Новичёк
Всем давно известно, зенит только яйцами звенит.

Слышь, хряк у вас яйца начнут звенит после 1 матча в ЛЧ, а по игре Манчини не надо было Ригони выпускать на поле, Шато в и то в этот отрезок сыграл лучше чем он
Регистрация: 3.02.2011
№3 Написал: Новичёк (Сегодня, 16:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Всем давно известно, зенит только яйцами звенит.
Регистрация: 2.08.2017
№2 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 16:10) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: conscience
Манчини не очень с составом угадал. После замен было веселее.

да, непонятно зачем было невписанного и только приехавшего из сборной Ригони сразу в старт ставить
Регистрация: 2.09.2013
№1 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 16:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Манчини не очень с составом угадал. После замен было веселее.


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
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