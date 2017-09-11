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Сергей Рыжиков: Промес в каждой игре мне забивает, так что будем работать

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков дал оценку игре со "Спартаком" (0:1) в матче 9-го тура премьер-лиги.

"Мы знали, что "Спартак" - это команда одного момента. Так получилось, что они использовали свой момент. Обидно, досадно, но что делать, будем работать и двигаться дальше.

Промес, наверно, считается звездой не только "Спартака", но и нашего чемпионата. Он быстрый техничный, бьёт с двух ног. Он в каждой игре забивает мне, так что будем работать.

Возвращение Сесара Наваса? Игрок знаковый, хороший человек, футболист, лидер на поле и за его пределами. Никаких проблем, добро пожаловать. Мы рады, что у него с папой всё хорошо, дай бог ему здоровья.

Установка на игру? Я не буду раскрывать секреты нашей установки. Пусть матч и закончился, но неудачно для нас. Значит мы где-то недоработали", - цитирует Рыжикова пресс-служба "Рубина".
Теги: Рыжиков Рубин
Сегодня, 09:59
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№4 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не согласен, что у нас в этом матче был один момент. Как минимум, была еще штанга. Да и вообще во втором тайме неплохо смотрелись.


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Регистрация: 1.03.2017
№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:00) #
  • -2
  •  (4)
online

Команда ветеранов Рубина согласна работать дальше. Сергей Рыжиков закончился как вратарь. Все достиг предела. Пора на покой.
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: Академия (Сегодня, 10:25) #
  • -1
  •  (3)

Бердыев про Наваса говорит, что тот не смотря на первую игру не совершил ни одной технической ошибки, но мне вспоминаются два момента в конце игры, когда игроки Спартак четко убегали от наших центральных защитников. Тут может и не ошибка, но то что скорости нет у центральных это факт. Набиуллин в одном из моментов возвращаясь с нападения обогнал их обоих. И как же до сих пор скверно на душе от продажи Джонатаса, игры в нападение в матче с Спартаком у нас тупо не было. Но наш рулевой говорит не важен игрок, важна схема, расстановка. Ну и? Игры то нет и не понимаю чему восхищались комментаторы, тупо борьба там куда мяч упал. Позиционной игры нет, паса нет, атаки нет. Зато есть теперь защита, тьфу млять
Регистрация: 20.06.2016
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:17) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Мы знали, что "Спартак" - это команда одного момента.

вот он гонит))


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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