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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Рыжиков: Промес в каждой игре мне забивает, так что будем работать
Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков дал оценку игре со "Спартаком" (0:1) в матче 9-го тура премьер-лиги.
"Мы знали, что "Спартак" - это команда одного момента. Так получилось, что они использовали свой момент. Обидно, досадно, но что делать, будем работать и двигаться дальше.
Промес, наверно, считается звездой не только "Спартака", но и нашего чемпионата. Он быстрый техничный, бьёт с двух ног. Он в каждой игре забивает мне, так что будем работать.
Возвращение Сесара Наваса? Игрок знаковый, хороший человек, футболист, лидер на поле и за его пределами. Никаких проблем, добро пожаловать. Мы рады, что у него с папой всё хорошо, дай бог ему здоровья.
Установка на игру? Я не буду раскрывать секреты нашей установки. Пусть матч и закончился, но неудачно для нас. Значит мы где-то недоработали", - цитирует Рыжикова пресс-служба "Рубина".
"Мы знали, что "Спартак" - это команда одного момента. Так получилось, что они использовали свой момент. Обидно, досадно, но что делать, будем работать и двигаться дальше.
Промес, наверно, считается звездой не только "Спартака", но и нашего чемпионата. Он быстрый техничный, бьёт с двух ног. Он в каждой игре забивает мне, так что будем работать.
Возвращение Сесара Наваса? Игрок знаковый, хороший человек, футболист, лидер на поле и за его пределами. Никаких проблем, добро пожаловать. Мы рады, что у него с папой всё хорошо, дай бог ему здоровья.
Установка на игру? Я не буду раскрывать секреты нашей установки. Пусть матч и закончился, но неудачно для нас. Значит мы где-то недоработали", - цитирует Рыжикова пресс-служба "Рубина".
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