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Виктор Ганчаренко: мы не бросили играть после гола, верили, что можем изменить ход игры (видео)

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над "Бенфикой" (2:1) в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.



– Залог нашей победы – удачная игра в обороне. Качественно поработали нападающие и полузащитники, сдерживая атакующий порыв «Бенфики». Понравилось, как мы отреагировали на пропущенный гол: не бросили играть. Верили, что можем изменить ход матча. Также порадовало, что вышедшие на замену усилили.

Головин пытался брать функции лидеры, но у него не получалось. Это из-за разницы в РФПЛ. У каждого чемпионата есть свои особенности. По матчам чемпионата Португалии, которую мы видели, команды стараются У нас команды в основном обороняется и нам не хватает нужно ритма. Думаю, что нужный ритм придет – в том числе и Головину. Не сомневаюсь, что это пойдет ему в плюс. У него есть большой резерв, чтобы прибавить.

– Чем обусловлено появление Оланаре в стартовом составе?

– Для молодых футболистов слишком большая ответсвенность выходить в стартовом составе, поэтому Жамалетдинов остался на скамейке. Это было главной причиной.

– Оцените действия Оланаре. Его замена была вынужденной или планировалась?

– И вынужденная, и запланированная. Это одна из лучших его игр за последнее время.

– ЦСКА выиграл важный матч, но вы выглядите очень спокойно. Вас что-то беспокоит?

– Беспокоит. Место в чемпионате России и «Ростов».

– ЦСКА давно не стартовал с победы в Лиге чемпионов. Как удалось изменить психологию команды?

– Не могу сказать, что это психология в чистом виде, но мы говорили о том, что с любым соперником можно играть на выезде. Возможно, в предыдущих сезонах были более, но не умоляю достоинства соперника. Есть клубы, которые сегодня забили пять голов.

– Ожидали от «Бенфики» большего?

– Если команда проигрывает, то у нас принято считать, что все плохо. У «Бенфики» большой резерв. ИХ давление на наши вороты о многом говорит. Но так бывает в футболе. Мы знали, как действует связка Пицци – Жонас, как команда действует на флангах, но при этом португальцы все равно находили возможность создавать моменты.
Теги: Гончаренко ЦСКА Бенфика Rвидео
Сегодня, 00:12
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11
(1)
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:06) #
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online

Ни кому вы не нужны. Кот даже не смотрел.. Никому не нужна армия без поэтов Никому не нужны они, эти козлы. Те что ищут войну.. Цветы не им . , а тем ..

Те кто ищут войну найдут себе тризну.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 00:53) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: liasport433
ВИКТОР ГАНЧАРЕНКО: МЫ НЕ БРОСИЛИ ИГРАТЬ ПОСЛЕ ГОЛА, ВЕРИЛИ, ЧТО МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ ХОД ИГРЫ

будто от тебя что зависит, сидит онопко только жалучется , который тот в х*й не воспринимает тебя! ЛОЛ! дибильный тренер если чесно! слуцкий был лучше , но слинял во время от гнидера!

самое интересное считаю , что бенфика проиграла а не кони выйграли, посмотри игру последнюю, когда коней не атакуют, унылая игра, просто блевать охота.... кони просто ждут шанса и все.... команда по сильнее атакующая, цска никчемный, команда как цска в обороне сидит, по нулям будет либо судья!!! фу пля блевать от коней охота!

Так не смотри,блюй в себя алкаш,бухаешь всякое говно,вот и блевать охота!
Для достижения победы любые средства хороши.ЦСКА играет так,как позволяет соперник . И ты никчемное диванное чмо будешь в чем-то упрекать людей занимающихся спортом ,которые добивались больших побед как в России,так и в Европе?!!так ты просто ватка,сиди на путена дрочи русня,прибухни гавнеца какого-нибудь,чмо безграмотное!)
Регистрация: 1.06.2017
№9 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 00:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Повезло с чудаком судьёй))
Регистрация: 24.09.2013
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:36) #
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Ну, здесь и доля, причём, БОЛЬШАЯ доля везения имелась: 11-метровый в ворота "Бенфики" за неочевидную игру рукой судья назначил, а за примерно такую же игру рукой в "стенке" Березуцкого в ворота ЦСКА не назначил.
Но ВАСИН, конечно, молодец!
Жамалетдинов, естественно, тоже.
– Оцените действия Оланаре. Его замена была вынужденной или планировалась?

– И вынужденная, и запланированная. Это одна из лучших его игр за последнее время.

Как же он ОБЫЧНО играет??? flushed
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 00:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну молодцы?Аплодирую стоя?
Регистрация: 6.02.2008
№6 Написал: liasport433 (Сегодня, 00:30) #
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ВИКТОР ГАНЧАРЕНКО: МЫ НЕ БРОСИЛИ ИГРАТЬ ПОСЛЕ ГОЛА, ВЕРИЛИ, ЧТО МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ ХОД ИГРЫ

будто от тебя что зависит, сидит онопко только жалучется , который тот в х*й не воспринимает тебя! ЛОЛ! дибильный тренер если чесно! слуцкий был лучше , но слинял во время от гнидера!

самое интересное считаю , что бенфика проиграла а не кони выйграли, посмотри игру последнюю, когда коней не атакуют, унылая игра, просто блевать охота.... кони просто ждут шанса и все.... команда по сильнее атакующая, цска никчемный, команда как цска в обороне сидит, по нулям будет либо судья!!! фу пля блевать от коней охота!
Регистрация: 19.06.2017
№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 00:26) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: sparwik53
Смелость города берет,

а наглость судей
Регистрация: 9.03.2017
№4 Написал: Valar (Сегодня, 00:26) #
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Болеет за:
ЦСКА
Грамотные ответы на вопросы и без всякого самолюбования, которые проскакивали у предыдущего тренера, этакие фишечки его, причём даже после проигранных матчей. Здесь всё по делу и никакой эйфории, впереди борьба на 3 фронта и соответственно, сложный график игр.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:25) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Виктор, игры просто нет на самом деле. Никакой идеи в атаке кроме навесов и борьбы.
Сегодня откровенно повезло плюс судья помог здорово, а ты про лучшую игру загоняешь.
Как то не серьезно, обалдел наверное слегка
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Смелость города берет, не стали закрываться во вторм тайме и результат налицо. При всем уважении к Слуцкому ,на такое он не решался в ЛЧ.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 00:17) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
ВСЕЙ КОМАНДЕ с ТШ - РЕСПЕКТ!!! Заслужили... Так Держать!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
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