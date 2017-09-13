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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Ганчаренко: мы не бросили играть после гола, верили, что можем изменить ход игры (видео)
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над "Бенфикой" (2:1) в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
– Залог нашей победы – удачная игра в обороне. Качественно поработали нападающие и полузащитники, сдерживая атакующий порыв «Бенфики». Понравилось, как мы отреагировали на пропущенный гол: не бросили играть. Верили, что можем изменить ход матча. Также порадовало, что вышедшие на замену усилили.
Головин пытался брать функции лидеры, но у него не получалось. Это из-за разницы в РФПЛ. У каждого чемпионата есть свои особенности. По матчам чемпионата Португалии, которую мы видели, команды стараются У нас команды в основном обороняется и нам не хватает нужно ритма. Думаю, что нужный ритм придет – в том числе и Головину. Не сомневаюсь, что это пойдет ему в плюс. У него есть большой резерв, чтобы прибавить.
– Чем обусловлено появление Оланаре в стартовом составе?
– Для молодых футболистов слишком большая ответсвенность выходить в стартовом составе, поэтому Жамалетдинов остался на скамейке. Это было главной причиной.
– Оцените действия Оланаре. Его замена была вынужденной или планировалась?
– И вынужденная, и запланированная. Это одна из лучших его игр за последнее время.
– ЦСКА выиграл важный матч, но вы выглядите очень спокойно. Вас что-то беспокоит?
– Беспокоит. Место в чемпионате России и «Ростов».
– ЦСКА давно не стартовал с победы в Лиге чемпионов. Как удалось изменить психологию команды?
– Не могу сказать, что это психология в чистом виде, но мы говорили о том, что с любым соперником можно играть на выезде. Возможно, в предыдущих сезонах были более, но не умоляю достоинства соперника. Есть клубы, которые сегодня забили пять голов.
– Ожидали от «Бенфики» большего?
– Если команда проигрывает, то у нас принято считать, что все плохо. У «Бенфики» большой резерв. ИХ давление на наши вороты о многом говорит. Но так бывает в футболе. Мы знали, как действует связка Пицци – Жонас, как команда действует на флангах, но при этом португальцы все равно находили возможность создавать моменты.
– Залог нашей победы – удачная игра в обороне. Качественно поработали нападающие и полузащитники, сдерживая атакующий порыв «Бенфики». Понравилось, как мы отреагировали на пропущенный гол: не бросили играть. Верили, что можем изменить ход матча. Также порадовало, что вышедшие на замену усилили.
Головин пытался брать функции лидеры, но у него не получалось. Это из-за разницы в РФПЛ. У каждого чемпионата есть свои особенности. По матчам чемпионата Португалии, которую мы видели, команды стараются У нас команды в основном обороняется и нам не хватает нужно ритма. Думаю, что нужный ритм придет – в том числе и Головину. Не сомневаюсь, что это пойдет ему в плюс. У него есть большой резерв, чтобы прибавить.
– Чем обусловлено появление Оланаре в стартовом составе?
– Для молодых футболистов слишком большая ответсвенность выходить в стартовом составе, поэтому Жамалетдинов остался на скамейке. Это было главной причиной.
– Оцените действия Оланаре. Его замена была вынужденной или планировалась?
– И вынужденная, и запланированная. Это одна из лучших его игр за последнее время.
– ЦСКА выиграл важный матч, но вы выглядите очень спокойно. Вас что-то беспокоит?
– Беспокоит. Место в чемпионате России и «Ростов».
– ЦСКА давно не стартовал с победы в Лиге чемпионов. Как удалось изменить психологию команды?
– Не могу сказать, что это психология в чистом виде, но мы говорили о том, что с любым соперником можно играть на выезде. Возможно, в предыдущих сезонах были более, но не умоляю достоинства соперника. Есть клубы, которые сегодня забили пять голов.
– Ожидали от «Бенфики» большего?
– Если команда проигрывает, то у нас принято считать, что все плохо. У «Бенфики» большой резерв. ИХ давление на наши вороты о многом говорит. Но так бывает в футболе. Мы знали, как действует связка Пицци – Жонас, как команда действует на флангах, но при этом португальцы все равно находили возможность создавать моменты.
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