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Дмитрий Сенников: судьи помогли ЦСКА, почему бы не помочь и "Локомотиву"?

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался относительно предстоящей игре железнодорожников в Копенгагене.

– Что ожидаете от игры «Локомотива» с «Копенгагеном»?

– Прежде всего, я надеюсь, что «Локомотив» выиграет. Скажем так, повторит успех ЦСКА. Безусловно, я понимаю, что «Копенгаген» – серьезный соперник. Но у этой команды есть как свои плюсы, так и минусы. Надо хорошенько разобраться в них и сыграть как раз на слабостях этого клуба. Датчане домашние матчи проводят агрессивно, дома они играют всегда на победу, в атакующий футбол.

Предварительные раунды показали, что на выезде команда играет слабее, нежели домашние матчи. То есть в выездных играх «Копенгаген» уступал, а дома при поддержке трибун команда добивалась положительного результата. Что касается «Локо», я считаю, что команда находится в хорошей форме, идет на втором месте в чемпионате России. И я думаю, команде Семина по силам обыграть «Копенгаген» в гостях, играя при этом вторым номером.

– Вы активно следили за соперником?

– Я смотрел нарезки и кое-какую статистику. Они прошли «Вардар», сначала, кстати, проиграв на выезде. Но дома выиграли 4:1. То же самое было с «Карабахом»: проиграли гостевую игру – выиграли домашнюю. Но по забитым и пропущенным мячам «Карабах» выходил дальше. В прошлом году они участвовали в групповой стадии Лиги чемпионов и тоже неплохо дома играли.

– «Локомотив» связывает с «Копенгагеном» то, что в свое время у них купили перспективного форварда Н'Дойе. Кого сейчас «Локо» надо опасаться больше всего у соперника?

– В этом противостоянии с позиции силы играет «Локомотив». Скорее, «Копенгагену» надо задуматься, как сдержать Миранчуков, Фернадеша и как вообще пройти оборону железнодорожников. Да, конечно, в их команде есть два-три футболиста, которые вызывают опасения. Например, Беньямин Вербич, их полузащитник. Любопытный игрок, на мой взгляд. В целом команда «Копенгаген» добротная.

– Может ли каким-то образом победа ЦСКА на «Бенфикой» вдохновить на положительный настрой «Локомотив»?

– Я думаю, что успех ЦСКА в Португалии подстегнет «Локомотив». Между клубами и так есть соперничество во внутреннем первенстве, а теперь благодаря победе армейцев, есть некий стимул и у железнодорожников. Стимул хороший. К тому же, Лига Европы по рангу ниже, да и соперник уступает в классе «Бенфике». Так что уверен, успех ЦСКА раскрепостит игроков «Локомотива». Выиграть можно у любой команды. И судьи иногда нам помогают. Это тоже добавит уверенность. К примеру, закрыли допинговое дело Макларена. Это должно добавить позитивных эмоций. Пенальти ставят в нашу пользу. Это же хорошо. Судьи помогли ЦСКА. Почему бы не помочь и «Локо»?

Советский спорт
Теги: Сенников Локомотив
Сегодня, 11:11
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№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 12:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
надо самим играть на победу,всего делов.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 11:43) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пенальти ставят в нашу пользу. Это же хорошо. Судьи помогли ЦСКА. Почему бы не помочь и «Локо»?

Это сладкое слово "халява". )))
А кто этот Сенников? Он в футбол играл? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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