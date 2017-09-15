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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Каспер Куск: "Локомотив" приехал играть на ничью, жаль мы их не наказали
Полузащитник "Копенгагена" Каспер Куск прокомментировал игру группового турнира Лиги Европы против "Локомотива" (0:0).
"Провели хороший матч, и у нас было больше желания, чем у соперника. Я разочарован, что "Локомотив" отсиживался в обороне. Они приехали, чтобы сыграть вничью.
Соперник был сосредоточен на том, чтобы не давать нам играть. У нас не получалось создавать голевые моменты. Жаль, что мы не наказали "Локомотив", - передает слова Куска "СЭ" со ссылкой на Tipsbladet.
"Провели хороший матч, и у нас было больше желания, чем у соперника. Я разочарован, что "Локомотив" отсиживался в обороне. Они приехали, чтобы сыграть вничью.
Соперник был сосредоточен на том, чтобы не давать нам играть. У нас не получалось создавать голевые моменты. Жаль, что мы не наказали "Локомотив", - передает слова Куска "СЭ" со ссылкой на Tipsbladet.
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