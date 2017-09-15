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Каспер Куск: "Локомотив" приехал играть на ничью, жаль мы их не наказали

Полузащитник "Копенгагена" Каспер Куск прокомментировал игру группового турнира Лиги Европы против "Локомотива" (0:0).

"Провели хороший матч, и у нас было больше желания, чем у соперника. Я разочарован, что "Локомотив" отсиживался в обороне. Они приехали, чтобы сыграть вничью.

Соперник был сосредоточен на том, чтобы не давать нам играть. У нас не получалось создавать голевые моменты. Жаль, что мы не наказали "Локомотив", - передает слова Куска "СЭ" со ссылкой на Tipsbladet.
Теги: Копенгаген Локомотив
Сегодня, 08:34
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:36) #
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лошары))) Локо молодцы, отстояли


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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