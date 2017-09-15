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Сергей Фурсенко подарил болельщику галстук после игры с "Вардаром"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после разгрома "Вардара" (5:0) в матче Лиги Европы подарил галстук одному из болельщиков клуба.

— После матча вы подарили одному из болельщиков галстук. Что это было?

— Он попросил у меня мой галстук, но он фартовый, и я его всегда надеваю. Поэтому я попросил галстук у своего коллеги (пресс-атташе "Зенита" – прим.). Обещал болельщику, что отдам ему галстук, но не мой. Мы никогда болельщиков не обманываем, - цитирует Фурсенко официальный сайт "Зенита".
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 08:52
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