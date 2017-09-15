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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Фурсенко подарил болельщику галстук после игры с "Вардаром"
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после разгрома "Вардара" (5:0) в матче Лиги Европы подарил галстук одному из болельщиков клуба.
— После матча вы подарили одному из болельщиков галстук. Что это было?
— Он попросил у меня мой галстук, но он фартовый, и я его всегда надеваю. Поэтому я попросил галстук у своего коллеги (пресс-атташе "Зенита" – прим.). Обещал болельщику, что отдам ему галстук, но не мой. Мы никогда болельщиков не обманываем, - цитирует Фурсенко официальный сайт "Зенита".
— После матча вы подарили одному из болельщиков галстук. Что это было?
— Он попросил у меня мой галстук, но он фартовый, и я его всегда надеваю. Поэтому я попросил галстук у своего коллеги (пресс-атташе "Зенита" – прим.). Обещал болельщику, что отдам ему галстук, но не мой. Мы никогда болельщиков не обманываем, - цитирует Фурсенко официальный сайт "Зенита".
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