Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Иско продлил контракт с "Реалом" (фото)

Полузащитник "Реала" Иско официально продлил контракт с клубом.

25-летний футболист подписал новый договор до лета 2022 года. Прежнее соглашение истекало в конце сезона-2017/18.

Теги: Иско Реал
Сегодня, 15:52
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 16:48) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Отступные 700 млн?

Господа минусёры, Вы дол6аебы.
https://www.sport-express.ru/
football/spain/news/otstupnye
-v-novom-kontrakte-isko-s-rea
lom-700-millionov-evro-130887
8/

В новом контракте полузащитника "Реала" Иско будут прописаны отступные в размере 700 миллионов евро, информирует Marca. Ранее клуб официально подтвердил продление соглашения с хавбеком. Новый контракт сторон будет рассчитан до лета 2022 года. Действующий контракт футболиста истекает следующим летом.


--------------------
Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.