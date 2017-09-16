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Директор "Боруссии": мы знали, что Ярмоленко способен на такое

Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк рассказал об адаптации полузащитника Андрея Ярмоленко в немецкой команде.

"Мы знали, что он способен на такое. Знали, что Ярмоленко способен показывать очень хорошую игру. Андрею еще нужно привыкнуть к нашему игровому ритму на более длинной дистанции, но он уже отлично вписался в команду.

Хорошим футболистам зачастую не нужно много времени на адаптацию", - цитирует Цорка "Газета.Ru" со ссылкой на Ruhr Nachrichten.

Теги: Ярмоленко Боруссия Д
Сегодня, 09:56
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