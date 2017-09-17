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Рамзан Кадыров пожелал удачи Дидье Дрогба

Глава Чеченской Республики и почётный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров в своем инстаграме пожелал удачи Дидье Дрогба.

Ранее экс-форвард "Челси" в одном из видеороликов пожелал успехов "Ахмату".

"Легендарный футболист современности. Девять лет выступал за "Челси" и стал лучшим бомбардиром-иностранцем. У него много ещё титулов "Лучший". Лучший футболист Африки, лучший футболист в истории сборной Кот-д-'Ивуара, лучший бомбардир английской Премьер-лиги в течение двух лет. В этом сезоне выступает за американский клуб "Финикс Райзинг". Дидье Дрогба прекрасно играет в футбол и твёрдо знает, что "Ахмат" — сила!". Удачи тебе, Дидье!" - написал Кадыров.
Теги: Кадыров Дрогба Ахмат
Сегодня, 12:26
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№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 12:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
не зря Дидье называли"Вождь"!
достойный мужичок.. blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 12:32) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Волга НН»
Поддерживаю!!!!!
Регистрация: 28.12.2012
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