Рамзан Кадыров пожелал удачи Дидье Дрогба

Глава Чеченской Республики и почётный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров в своем инстаграме пожелал удачи Дидье Дрогба.Ранее экс-форвард "Челси" в одном из видеороликов пожелал успехов "Ахмату"."Легендарный футболист современности. Девять лет выступал за "Челси" и стал лучшим бомбардиром-иностранцем. У него много ещё титулов "Лучший". Лучший футболист Африки, лучший футболист в истории сборной Кот-д-'Ивуара, лучший бомбардир английской Премьер-лиги в течение двух лет. В этом сезоне выступает за американский клуб "Финикс Райзинг". Дидье Дрогба прекрасно играет в футбол и твёрдо знает, что "Ахмат" — сила!". Удачи тебе, Дидье!" - написал Кадыров.