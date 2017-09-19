Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Рио Фердинанд хочет начать карьеру боксера

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд хочет переквалифицироваться в боксера.

38-летний англичан планирует получить необходимую лицензию. Он уже приступил к боксерским тренировкам, передает The Telegraph.

Напомним, Фердинанд завершил футбольную карьеру в 2015 году после того, как его жена Ребекка умерла от онкологического заболевания.
Теги: Фердинанд
Сегодня, 08:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.