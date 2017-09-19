Рио Фердинанд хочет начать карьеру боксера

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд хочет переквалифицироваться в боксера.38-летний англичан планирует получить необходимую лицензию. Он уже приступил к боксерским тренировкам, передает The Telegraph.Напомним, Фердинанд завершил футбольную карьеру в 2015 году после того, как его жена Ребекка умерла от онкологического заболевания.