Эрнесто Вальверде: "Барселона" лидирует? Еще месяц назад люди хватались за головы

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
08:56
Конфликт между Неймаром и Кавани мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру в 1 млн евро (5)
Конфликт между Неймаром и Кавани мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру в 1 млн евро (5)
Вчера 23:47
Эден Азар: никогда не перейду в "ПСЖ" (3)
Эден Азар: никогда не перейду в "ПСЖ" (3)
Вчера 23:34
Руслан Нигматуллин: если к зимнему перерыву «Спартак» будет занимать в чемпионате девятое место, Каррера будет уволен (7)
Руслан Нигматуллин: если к зимнему перерыву «Спартак» будет занимать в чемпионате девятое место, Каррера будет уволен (7)
Вчера 23:15
Азамат Засеев: давит, что давно не можем победить (видео) (2)
Азамат Засеев: давит, что давно не можем победить (видео) (2)
Вчера 23:11
Иван Пауревич: перед пенальти мяч ушёл на 30 см, но первые 15 минут мы играли без желания (видео) (12)
Иван Пауревич: перед пенальти мяч ушёл на 30 см, но первые 15 минут мы играли без желания (видео) (12)
Вчера 22:55
Дмитрий Живоглядов: не ушёл ли мяч перед пенальти? А чего сейчас об этом говорить? (видео)
Дмитрий Живоглядов: не ушёл ли мяч перед пенальти? А чего сейчас об этом говорить? (видео)
Вчера 22:51
Кристиан Нобоа: Самое главное, что сзади у нас ноль, и очень хорошо, что мы много забиваем (видео) (12)
Кристиан Нобоа: Самое главное, что сзади у нас ноль, и очень хорошо, что мы много забиваем (видео) (12)
Вчера 22:49
Сергей Семак: чемпионату России нужны видеоповторы (1)
Сергей Семак: чемпионату России нужны видеоповторы (1)
Вчера 22:40
Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Амкар"
Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Амкар"
Вчера 22:39
Артур Нигматуллин: Эдер – хороший силовой нападающий, но наши ребята тоже немаленькие (видео)
Артур Нигматуллин: Эдер – хороший силовой нападающий, но наши ребята тоже немаленькие (видео)
Вчера 22:16
Виталий Мутко: мы должны серьезно поддержать женский футбол (5)
Виталий Мутко: мы должны серьезно поддержать женский футбол (5)
Эрнесто Вальверде: "Барселона" лидирует? Еще месяц назад люди хватались за головы
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о лидерстве команды, которая с 12-ю очками после 4-х туров возглавляет турнирную таблице первенства Испании.
"Мы единолично лидируем? Еще все может поменяться. Еще месяц назад люди хватались за головы, а теперь кажется, что они более спокойны. Однако, через месяц все может быть по другому.
Мы концентрируемся на следующем матче, который нужно выигрывать. Необходимо забыть о шуме со стороны", - цитирует Вальверде AS.
"Мы единолично лидируем? Еще все может поменяться. Еще месяц назад люди хватались за головы, а теперь кажется, что они более спокойны. Однако, через месяц все может быть по другому.
Мы концентрируемся на следующем матче, который нужно выигрывать. Необходимо забыть о шуме со стороны", - цитирует Вальверде AS.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.