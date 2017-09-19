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Эрнесто Вальверде: "Барселона" лидирует? Еще месяц назад люди хватались за головы

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о лидерстве команды, которая с 12-ю очками после 4-х туров возглавляет турнирную таблице первенства Испании.

"Мы единолично лидируем? Еще все может поменяться. Еще месяц назад люди хватались за головы, а теперь кажется, что они более спокойны. Однако, через месяц все может быть по другому.

Мы концентрируемся на следующем матче, который нужно выигрывать. Необходимо забыть о шуме со стороны", - цитирует Вальверде AS.
Теги: Барселона Вальверде
Сегодня, 09:57
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