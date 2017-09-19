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В Германии рассказали о зарплате Евгения Коноплянки в "Шальке"

Стал известен размер зарплаты полузащитника Евгения Коноплянки в "Шальке", информирует "СЭ" со ссылкой на Kicker.

По условиям договора 27-летний украинец зарабатывает в немецком клубе около 4 миллионов евро в год. Это одна из самых больших зарплат в "Шальке". Также отмечается, что всего на зарплаты у клуба уходит 50 миллионов евро в год, а средняя заработная плата футболистов составляет 2 миллиона евро.
Теги: Коноплянка Шальке
Сегодня, 10:59
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