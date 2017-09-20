Евгений Калешин: если бы ушли в раздевалку при счете 0:0, "Спартаку" было бы сложнее

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин рассказал, за счет чего его команда могла бы рассчитывать на успех в матче со "Спартаком" (0:2) в 1/16 финала Кубка России.- Невозможно не создать ничего у чужих ворот. Первый пропущенный мяч был не совсем обязательный. Это была ошибка на последних секундах первого тайма. Если бы "Спартак" забил те моменты, которые они разыграли, это было бы более логично, а гол в раздевалку не вытекал из игры "Спартака". Это была наша ошибка. Второй мяч пропустили из-за не очень качественной игры. Хотя до этого у соперника были моменты.Шанс в том, чтобы не допускать подобные эпизоды. Не позволять соперникам легко вскрыть нас. Сегодня терпения не хватило. Если бы ушли в раздевалку при счете 0:0, "Спартаку" было бы сложнее.