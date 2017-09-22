"Ницца" и "Анже" сыграли вничью

"Анже" не смог обыграть в гостях "Ниццу", выигрывая по ходу игры со счетом 2:0.Чемпионат Франции7 турБалотелли, 39, Траоре, 76 (авто.) - Павлович, 13, Экамби, 34"Ницца": Кардинал, Суке, Жалле, Бонфим, Ле Маршан, Козьелло ((Тамезе, 69), Сент-Максимен, Менди, Лис-Мелу, Балотелли, Плеа"Анже": Летелье, Мансо, Андрё, Тома, Павлович, Траоре, Тарат (Сантамари, 51), Фюльжини (Капелль, 60), Мангани, Тэт (Суну, 79), ЭкамбиПредупреждения: Тарат, 40, Ле Маршан, 46, Балотелли, 62, Кардинал, 71, Павлович, 75, Данте, 90+3