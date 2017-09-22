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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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22:26
Массимо Каррера: Кубок России – важный турнир для "Спартака", он даёт шанс играть в Лиге Европы (6)
Массимо Каррера: Кубок России – важный турнир для "Спартака", он даёт шанс играть в Лиге Европы (6)
22:15
Генеральный директор "Динамо" СПб: ничего такого в победе над гораздо более богатым клубом нет
Генеральный директор "Динамо" СПб: ничего такого в победе над гораздо более богатым клубом нет
22:05
Андрей Пятницкий: для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака" (2)
Андрей Пятницкий: для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака" (2)
18:10
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (3)
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (3)
"Ницца" и "Анже" сыграли вничью
"Анже" не смог обыграть в гостях "Ниццу", выигрывая по ходу игры со счетом 2:0.
Чемпионат Франции
7 тур
"Ницца" - "Анже" 2:2
Гол: Балотелли, 39, Траоре, 76 (авто.) - Павлович, 13, Экамби, 34
"Ницца": Кардинал, Суке, Жалле, Бонфим, Ле Маршан, Козьелло ((Тамезе, 69), Сент-Максимен, Менди, Лис-Мелу, Балотелли, Плеа
"Анже": Летелье, Мансо, Андрё, Тома, Павлович, Траоре, Тарат (Сантамари, 51), Фюльжини (Капелль, 60), Мангани, Тэт (Суну, 79), Экамби
Предупреждения: Тарат, 40, Ле Маршан, 46, Балотелли, 62, Кардинал, 71, Павлович, 75, Данте, 90+3
Чемпионат Франции
7 тур
"Ницца" - "Анже" 2:2
Гол: Балотелли, 39, Траоре, 76 (авто.) - Павлович, 13, Экамби, 34
"Ницца": Кардинал, Суке, Жалле, Бонфим, Ле Маршан, Козьелло ((Тамезе, 69), Сент-Максимен, Менди, Лис-Мелу, Балотелли, Плеа
"Анже": Летелье, Мансо, Андрё, Тома, Павлович, Траоре, Тарат (Сантамари, 51), Фюльжини (Капелль, 60), Мангани, Тэт (Суну, 79), Экамби
Предупреждения: Тарат, 40, Ле Маршан, 46, Балотелли, 62, Кардинал, 71, Павлович, 75, Данте, 90+3
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