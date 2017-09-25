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Сергей Фурсенко: первый тайм матча с "Краснодаром" был просто идеальным

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко высказался относительно прошедшего матча 11-го тура премьер-лиги с "Краснодаром".

"Как мне кажется, первый тайм был просто идеальным. У нас забивали разные игроки, и Манчини таким образом ставит игру, что дает шанс всем. Он очень много времени уделяет тактике, переигрывает в этом плане оппонентов, способен управлять командой на очень высоком уровне.

Если в первом тайме мы полностью доминировали, то во втором немного отдали инициативу и показали, как мы умеем играть, ведя в счете. "Краснодар" сыграл не так, как ожидали его болельщики, а так, как позволил ему "Зенит". Мне кажется, "Зенит" провел очень сильный матч, причем оба его тайма", - цитирует Фурсенко ТАСС.
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 14:09
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