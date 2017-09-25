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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вячеслав Булавин: "Зенит" с первых минут взял инициативу в свои руки и играл первым номером (1)
Сергей Фурсенко: первый тайм матча с "Краснодаром" был просто идеальным
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко высказался относительно прошедшего матча 11-го тура премьер-лиги с "Краснодаром".
"Как мне кажется, первый тайм был просто идеальным. У нас забивали разные игроки, и Манчини таким образом ставит игру, что дает шанс всем. Он очень много времени уделяет тактике, переигрывает в этом плане оппонентов, способен управлять командой на очень высоком уровне.
Если в первом тайме мы полностью доминировали, то во втором немного отдали инициативу и показали, как мы умеем играть, ведя в счете. "Краснодар" сыграл не так, как ожидали его болельщики, а так, как позволил ему "Зенит". Мне кажется, "Зенит" провел очень сильный матч, причем оба его тайма", - цитирует Фурсенко ТАСС.
"Как мне кажется, первый тайм был просто идеальным. У нас забивали разные игроки, и Манчини таким образом ставит игру, что дает шанс всем. Он очень много времени уделяет тактике, переигрывает в этом плане оппонентов, способен управлять командой на очень высоком уровне.
Если в первом тайме мы полностью доминировали, то во втором немного отдали инициативу и показали, как мы умеем играть, ведя в счете. "Краснодар" сыграл не так, как ожидали его болельщики, а так, как позволил ему "Зенит". Мне кажется, "Зенит" провел очень сильный матч, причем оба его тайма", - цитирует Фурсенко ТАСС.
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