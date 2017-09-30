Селихов: Самое главное, что выиграли и теперь можем набраться сил (видео)

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов прокомментировал домашнюю победу своей команды над "Уралом" в 12-м туре чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги сезона 2017/18:- Рождение ребёнка прибавило сил и эмоций. Практически сразу же после матча с "Ливерпулем" поехал в роддом. Сына назвали Артёмом. Это не связано с Артёмом Ребровым, просто нравится имя.Сегодня самое главное, что добыли три очка. Наконец-то можно выдохнуть. Уйти на паузу, набраться новых сил и эмоций. Затем будем дальше продолжать радовать болельщиков. По крайней мере стараться. Мы настраивались сегодня прервать свою неудачную серию в чемпионате. Поэтому выложились в матча на 200 процентов. Все устали, разъехались домой.- Показалось, что я сегодня остался без работы на поле? Это не так. Я двигался, подсказывал. Зрители поддерживали сегодня Диканя? Лично с Андреем незнаком. Знаю, что он провел много отличных игр за "Спартак". Он заслуживает таких аплодисментов.- Поеду к сыну.