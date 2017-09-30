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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Селихов: Самое главное, что выиграли и теперь можем набраться сил (видео)
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов прокомментировал домашнюю победу своей команды над "Уралом" в 12-м туре чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги сезона 2017/18:
- Рождение ребёнка прибавило сил и эмоций. Практически сразу же после матча с "Ливерпулем" поехал в роддом. Сына назвали Артёмом. Это не связано с Артёмом Ребровым, просто нравится имя.
Сегодня самое главное, что добыли три очка. Наконец-то можно выдохнуть. Уйти на паузу, набраться новых сил и эмоций. Затем будем дальше продолжать радовать болельщиков. По крайней мере стараться. Мы настраивались сегодня прервать свою неудачную серию в чемпионате. Поэтому выложились в матча на 200 процентов. Все устали, разъехались домой.
- У вас сегодня было мало работы..
- Показалось, что я сегодня остался без работы на поле? Это не так. Я двигался, подсказывал. Зрители поддерживали сегодня Диканя? Лично с Андреем незнаком. Знаю, что он провел много отличных игр за "Спартак". Он заслуживает таких аплодисментов.
- Что будете делать во время паузы в чемпионате?
- Поеду к сыну.
- Рождение ребёнка прибавило сил и эмоций. Практически сразу же после матча с "Ливерпулем" поехал в роддом. Сына назвали Артёмом. Это не связано с Артёмом Ребровым, просто нравится имя.
Сегодня самое главное, что добыли три очка. Наконец-то можно выдохнуть. Уйти на паузу, набраться новых сил и эмоций. Затем будем дальше продолжать радовать болельщиков. По крайней мере стараться. Мы настраивались сегодня прервать свою неудачную серию в чемпионате. Поэтому выложились в матча на 200 процентов. Все устали, разъехались домой.
- У вас сегодня было мало работы..
- Показалось, что я сегодня остался без работы на поле? Это не так. Я двигался, подсказывал. Зрители поддерживали сегодня Диканя? Лично с Андреем незнаком. Знаю, что он провел много отличных игр за "Спартак". Он заслуживает таких аплодисментов.
- Что будете делать во время паузы в чемпионате?
- Поеду к сыну.
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