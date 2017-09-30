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Селихов: Самое главное, что выиграли и теперь можем набраться сил (видео)

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов прокомментировал домашнюю победу своей команды над "Уралом" в 12-м туре чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги сезона 2017/18:



- Рождение ребёнка прибавило сил и эмоций. Практически сразу же после матча с "Ливерпулем" поехал в роддом. Сына назвали Артёмом. Это не связано с Артёмом Ребровым, просто нравится имя.

Сегодня самое главное, что добыли три очка. Наконец-то можно выдохнуть. Уйти на паузу, набраться новых сил и эмоций. Затем будем дальше продолжать радовать болельщиков. По крайней мере стараться. Мы настраивались сегодня прервать свою неудачную серию в чемпионате. Поэтому выложились в матча на 200 процентов. Все устали, разъехались домой.

- У вас сегодня было мало работы..

- Показалось, что я сегодня остался без работы на поле? Это не так. Я двигался, подсказывал. Зрители поддерживали сегодня Диканя? Лично с Андреем незнаком. Знаю, что он провел много отличных игр за "Спартак". Он заслуживает таких аплодисментов.

- Что будете делать во время паузы в чемпионате?

- Поеду к сыну.
Теги: Спартак Урал Селихов Rвидео
Сегодня, 21:53
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:07) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Riders1990
А что с Диканем случилось?

Он просто был на стадионе. Почему что то случиться должно?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:58) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А что с Диканем случилось?


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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