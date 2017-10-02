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Андрей Лунёв: Акинфеев – безоговорочно первый номер? Наша задача – доказывать обратное

Андрей Лунёв: Акинфеев – безоговорочно первый номер? Наша задача – доказывать обратноеГолкипер сборной России и «Зенита» Андрей Лунёв после первой тренировки национальной команды на сборе в Новогорске рассказал о конкуренции с Игорем Акинфеевым, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

– Как настроение, физическая форма?

– После игры с «Анжи» настроение не очень, но, думаю, завтра уже будет совсем другое настроение.

– Каково слышать от тренера, что Акинфеев – безоговорочно первый номер сборной?

– Я даже не знаю... Если он так считает, может, так оно и есть. Задача других вратарей – тренироваться и доказывать обратное. Люди, которые без амбиций тренируются или играют в футбол – это не надолго.

– Помните, что на ЧМ-2014 Акинфеев пропустил от Кореи курьёзный гол? Ожидаете подобного от корейцев?

– Этот вопрос надо Игорю задавать. Не обсуждали ли мы с ним? Мы сегодня только первый раз увиделись и поздоровались. Я помню ту игру, всякое бывает, и великие вратари ошибаются. А что Корея может или не может – поставили бы на игру, а там посмотрим.

– У корейцев есть нападающий Сон, который и в прошлом сезоне забивал Игоря за «Тоттенхэм»?

– Честно, я не знаю никого из корейцев, не интересуюсь. Ещё не изучали соперника.

– Вы рассказывали о том, как было трудно в первые месяцы тренировок в «Зените», сколько было критики. Тренер сборной не говорит, какой вы медленный и так далее?

– Того тренера, к сожалению, убрали, к нам пришёл другой и специфика немножко поменялась. Но задача остаётся той же – не пропускать мячи. Здесь ничего особо не говорит, думаю, всё нормально. Отличаются ли тренировки? Да одно и то же.

– Есть ли различия между сентябрьским сбором и нынешним? Может, ребята более опытные и меньше нервничают?

– Ещё не понял, мало времени прошло.

– Кормят здесь хорошо? Столовая в Новогорске одна, для вас никто отдельно не готовит.

– Да что вижу, то и ем (смеётся). Если не нравится, могу что-то другое взять, подстраиваюсь под рамки.

– Поле после вчерашнего в Каспийске – небо и земля?

–Конечно, как будто на «Олд Траффорд» вышли.
Теги: Акинфеев Лунев Сборная России
Сегодня, 18:12
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6
(1)
№6 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:03) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Акинфеев пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подряд, увеличив антирекорд турнира

Жду (и очень надеюсь!!!) заявлений, что
"Акинфеев пропустил в 141-м матче ЛЧ подряд..
в 241-м, в 341-м... В 1341-м матче ЛЧ подряд!"
И очень хочу, чтобы свины типа вышеотмеченного продолжали смеяться по этому поводу над Акинфеевым...
Им, из-за скудости свинского мозга, не понять СКОЛЬКО (в случае 1341-го матча ЛЧ) у Акинфеева будет титулов чемпиона России по футболу!
Какие же эти свиньи тупые!!! laughing


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 20:01) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: lanc77
Сопли утри

не хныкай ослик,привет тебе от Лукаку вместе с Игааарем smile
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: Виктор Лотов (Сегодня, 20:00) #
  • -2
  •  (2)
online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 2.10.2017
№3 Написал: lanc77 Ульяновск (Сегодня, 19:58) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Акинфеев пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подряд, увеличив антирекорд турнира

Нападающий «МЮ» Ромелу Лукаку забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

Таким образом, вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 41-м подряд матче Лиги чемпионов.

Акинфеев установил антирекорд, пропустив в 17-м подряд матче Лиги чемпионов в домашней игре с «Викторией» из Пльзени (3:2) четыре сезона назад.

Бывший голкипер ПСВ Роналд Ватеррес пропускал в 16 матчах Лиги чемпионов подряд, экс-вратарь «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» Антонис Никополидис – в 15. На счету Шэя Гивена, игравшего в Лиге чемпионов за «Ньюкасл», серия из 14 матчей.

Антирекорд Акинфеева учитывает только матчи в групповой стадии и плей-офф ЛЧ, мячи, пропущенные в квалификации турнира, считаются отдельно и не идут в общий зачет.

Как же бомбит у ослят,как будто в этом мы виноваты,что он худший вратарь в истории ЛЧ sweat_smile

Сопли утри
Регистрация: 30.07.2013
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 18:55) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Акинфеев пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подряд, увеличив антирекорд турнира

Нападающий «МЮ» Ромелу Лукаку забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

Таким образом, вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 41-м подряд матче Лиги чемпионов.

Акинфеев установил антирекорд, пропустив в 17-м подряд матче Лиги чемпионов в домашней игре с «Викторией» из Пльзени (3:2) четыре сезона назад.

Бывший голкипер ПСВ Роналд Ватеррес пропускал в 16 матчах Лиги чемпионов подряд, экс-вратарь «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» Антонис Никополидис – в 15. На счету Шэя Гивена, игравшего в Лиге чемпионов за «Ньюкасл», серия из 14 матчей.

Антирекорд Акинфеева учитывает только матчи в групповой стадии и плей-офф ЛЧ, мячи, пропущенные в квалификации турнира, считаются отдельно и не идут в общий зачет.

Как же бомбит у ослят,как будто в этом мы виноваты,что он худший вратарь в истории ЛЧ sweat_smile
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: 04537 Москва (Сегодня, 18:39) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Лодыгин, Крицюк... - халифы на один сезон.
Регистрация: 6.01.2008
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