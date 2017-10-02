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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Лунёв: Акинфеев – безоговорочно первый номер? Наша задача – доказывать обратное
Голкипер сборной России и «Зенита» Андрей Лунёв после первой тренировки национальной команды на сборе в Новогорске рассказал о конкуренции с Игорем Акинфеевым, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Как настроение, физическая форма?
– После игры с «Анжи» настроение не очень, но, думаю, завтра уже будет совсем другое настроение.
– Каково слышать от тренера, что Акинфеев – безоговорочно первый номер сборной?
– Я даже не знаю... Если он так считает, может, так оно и есть. Задача других вратарей – тренироваться и доказывать обратное. Люди, которые без амбиций тренируются или играют в футбол – это не надолго.
– Помните, что на ЧМ-2014 Акинфеев пропустил от Кореи курьёзный гол? Ожидаете подобного от корейцев?
– Этот вопрос надо Игорю задавать. Не обсуждали ли мы с ним? Мы сегодня только первый раз увиделись и поздоровались. Я помню ту игру, всякое бывает, и великие вратари ошибаются. А что Корея может или не может – поставили бы на игру, а там посмотрим.
– У корейцев есть нападающий Сон, который и в прошлом сезоне забивал Игоря за «Тоттенхэм»?
– Честно, я не знаю никого из корейцев, не интересуюсь. Ещё не изучали соперника.
– Вы рассказывали о том, как было трудно в первые месяцы тренировок в «Зените», сколько было критики. Тренер сборной не говорит, какой вы медленный и так далее?
– Того тренера, к сожалению, убрали, к нам пришёл другой и специфика немножко поменялась. Но задача остаётся той же – не пропускать мячи. Здесь ничего особо не говорит, думаю, всё нормально. Отличаются ли тренировки? Да одно и то же.
– Есть ли различия между сентябрьским сбором и нынешним? Может, ребята более опытные и меньше нервничают?
– Ещё не понял, мало времени прошло.
– Кормят здесь хорошо? Столовая в Новогорске одна, для вас никто отдельно не готовит.
– Да что вижу, то и ем (смеётся). Если не нравится, могу что-то другое взять, подстраиваюсь под рамки.
– Поле после вчерашнего в Каспийске – небо и земля?
–Конечно, как будто на «Олд Траффорд» вышли.
– Как настроение, физическая форма?
– После игры с «Анжи» настроение не очень, но, думаю, завтра уже будет совсем другое настроение.
– Каково слышать от тренера, что Акинфеев – безоговорочно первый номер сборной?
– Я даже не знаю... Если он так считает, может, так оно и есть. Задача других вратарей – тренироваться и доказывать обратное. Люди, которые без амбиций тренируются или играют в футбол – это не надолго.
– Помните, что на ЧМ-2014 Акинфеев пропустил от Кореи курьёзный гол? Ожидаете подобного от корейцев?
– Этот вопрос надо Игорю задавать. Не обсуждали ли мы с ним? Мы сегодня только первый раз увиделись и поздоровались. Я помню ту игру, всякое бывает, и великие вратари ошибаются. А что Корея может или не может – поставили бы на игру, а там посмотрим.
– У корейцев есть нападающий Сон, который и в прошлом сезоне забивал Игоря за «Тоттенхэм»?
– Честно, я не знаю никого из корейцев, не интересуюсь. Ещё не изучали соперника.
– Вы рассказывали о том, как было трудно в первые месяцы тренировок в «Зените», сколько было критики. Тренер сборной не говорит, какой вы медленный и так далее?
– Того тренера, к сожалению, убрали, к нам пришёл другой и специфика немножко поменялась. Но задача остаётся той же – не пропускать мячи. Здесь ничего особо не говорит, думаю, всё нормально. Отличаются ли тренировки? Да одно и то же.
– Есть ли различия между сентябрьским сбором и нынешним? Может, ребята более опытные и меньше нервничают?
– Ещё не понял, мало времени прошло.
– Кормят здесь хорошо? Столовая в Новогорске одна, для вас никто отдельно не готовит.
– Да что вижу, то и ем (смеётся). Если не нравится, могу что-то другое взять, подстраиваюсь под рамки.
– Поле после вчерашнего в Каспийске – небо и земля?
–Конечно, как будто на «Олд Траффорд» вышли.
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