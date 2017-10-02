Андрей Лунёв: Акинфеев – безоговорочно первый номер? Наша задача – доказывать обратное

Голкипер сборной России и «Зенита» Андрей Лунёв после первой тренировки национальной команды на сборе в Новогорске рассказал о конкуренции с Игорем Акинфеевым, передаёт корреспондент– После игры с «Анжи» настроение не очень, но, думаю, завтра уже будет совсем другое настроение.– Я даже не знаю... Если он так считает, может, так оно и есть. Задача других вратарей – тренироваться и доказывать обратное. Люди, которые без амбиций тренируются или играют в футбол – это не надолго.– Этот вопрос надо Игорю задавать. Не обсуждали ли мы с ним? Мы сегодня только первый раз увиделись и поздоровались. Я помню ту игру, всякое бывает, и великие вратари ошибаются. А что Корея может или не может – поставили бы на игру, а там посмотрим.– Честно, я не знаю никого из корейцев, не интересуюсь. Ещё не изучали соперника.– Того тренера, к сожалению, убрали, к нам пришёл другой и специфика немножко поменялась. Но задача остаётся той же – не пропускать мячи. Здесь ничего особо не говорит, думаю, всё нормально. Отличаются ли тренировки? Да одно и то же.– Ещё не понял, мало времени прошло.– Да что вижу, то и ем (смеётся). Если не нравится, могу что-то другое взять, подстраиваюсь под рамки.–Конечно, как будто на «Олд Траффорд» вышли.